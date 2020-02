Hannover

Rund neun Monate nach dem Auftauchen anonymer Anschuldigungen gegen einen Beamten der zentralen Polizeidirektion (ZPD) Hannover sind die Ermittlungen jetzt eingestellt worden. In zwei nicht unterzeichneten Briefen war dem damaligen Hundertschaftsführer vorgeworfen worden, Mitarbeiterinnen sexuell belästigt zu haben. „Wir haben umfangreich ermittelt und mehr als 50 Zeugen befragt – dabei haben sich keine Anhaltspunkte für ein strafrechtliches Vergehen ergeben“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge.

Der betroffene Beamte ist seit den anonymen Schreiben in einer anderen Abteilung eingesetzt. „Mein Mandant ist sehr froh, dass endlich ein Schlussstrich unter die Geschichte gezogen worden ist“, sagt Matthias Waldraff, der Rechtsanwalt des Polizisten.

„Unschuldig schuldig gefühlt“

Ende März waren die beiden anonymen Schreiben bei der Leiterin der ZPD und der Leiterin für interne Ermittlungen der Behörde eingegangen. Darin wurde behauptet, der Hundertschaftsführer habe eine Beamtin während einer Weihnachtsfeier am Rücken und am Gesäß berührt. In einem zweiten Fall sollte der Beamte bei einer Feier der Hundertschaft ein Jahr zuvor einer Polizistin die Hand auf das Knie gelegt haben.

Der Beamte hatte die Vorwürfe von Beginn an bestritten. „Neun Monate lang hat sich mein Mandant wegen der feigen und bösartigen Anschuldigungen unschuldig schuldig gefühlt“, sagt Rechtsanwalt Waldraff.

Zahlreiche Zeugen befragt

Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte die Vorwürfe gegen den Beamten von Anfang an sehr ernst genommen. Neben den zahlreichen Zeugen, die die Ermittler befragt hatten, boten sie potenziellen Hinweisgebern auch die Möglichkeit, sich anonym zu der Sache zu äußern. „Von dieser Möglichkeit hat nicht ein einziger Zeuge Gebrauch gemacht“, sagt Oberstaatsanwalt Klinge. Auch nach der Einstellung des Ermittlungsverfahrens wird der betroffene Beamte nicht wieder als Hundertschaftsführer arbeiten. „Durch den Vorgang ist zu viel Vertrauen zerstört worden“, sagt Rechtsanwalt Waldraff.

Von Tobias Morchner