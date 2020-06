Immer mehr Zeugen des Polizei-Großeinsatzes am Steintor in Hannover berichten der HAZ, wie sie die aggressive Gruppe erlebt haben, die am Sonnabend Beamte im Einsatz bedrängte. Die Angestellte einer Kneipe brachte sogar vorsorglich Stühle und Tische in Sicherheit, damit diese nicht als Waffen eingesetzt werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.