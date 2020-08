Hannover

Ein Konflikt unter Jugendlichen ist am Freitagnachmittag im hannoverschen Stadtteil Stöcken eskaliert. Ein 15-Jähriger ist dabei mit einem Hammer auf einen 19-Jährigen losgegangen. Der Angegriffene verteidigte sich mit einem Gürtel und der Gürtelschnalle. Die beiden müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Nach Angaben der Polizei hatte der Streit zwischen dem 15-Jährigen und seinem vier Jahre älteren Kontrahenten bereits in einer Stadtbahn in Richtung Stöcken begonnen. Es soll dort zu einem Wortgefecht gekommen sein. Der Grund dafür ist unklar. An der Haltestelle Auf der Klappenburg stiegen die Streitenden um kurz vor 17.30 Uhr aus der Bahn. Der 15-Jährige lief nach Hause, um wenig später mit einem Hammer und seinem zwölf Jahre alten Bruder zurück zur Station zu kommen, wo der 19-Jährige ihn bereits mit dem Gürtel in der Hand erwartete.

Der 15-Jährige schlug dem 19-Jährigen mit dem Hammer auf den Kopf. Der Angegriffene prügelte mit seinem Gürtel auf den 15-Jährigen ein. Beide trugen Verletzungen davon. Der zwölfjährige Bruder des 15-Jährigen schlug ebenfalls auf den 19-Jährigen ein.

Mehrere Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Ermittler suchen dringend Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Stöcken unter Telefon (0511) 1 09 38 17 entgegen.

Von Tobias Morchner