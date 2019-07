Hannover

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, wer die kleine Hündin Elfi gesehen hat. Über Twitter teilte die Behörde am Mittwoch mit, dass der Spitz-Mops-Mix bereits seit mehr als einer Woche vermisst wird. Ein kleines Mädchen soll die Hündin am Sonnabend, 22. Juni, vor der Douglas-Filiale an der Georgstraße in Hannovers Innenstadt einfach mitgenommen haben, während die Besitzerin in der Parfümerie war.

Elfi saß nur fünf Minuten vor der Parfümerie

Die Tatzeit wird mit 15.30 Uhr angegeben, nach Angaben der Hundebesitzerin sei Elfi gerade einmal fünf Minuten vor der Parfümerie angebunden gewesen.

„Eine Zeugin soll das Mädchen dabei beobachtet haben, wie es die Hündin abgeleint und mitgenommen habe“, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber der HAZ. Die Frau schätzt das Alter der dunkelhaarigen Teenagerin auf elf bis 14 Jahre, das Mädchen sei mit dem Tier in Richtung Kröpcke verschwunden.

Spur führt zum Parkhaus Schmiedestraße

Die Halterin nahm sogar noch mit einer weiteren Frau und einem Fährtenspürhund die Verfolgung auf, „allerdings verlor sich Elfis Spur am Parkhaus Schmiedestraße“, sagte die Polizeisprecherin. Auch über das Tierregister Tasso versuchte die Besitzerin bereits, ihre gechipte Elfi wiederzufinden. Allerdings fehlt von der einjährigen, etwa 25 Zentimeter großen Hündin weiterhin jede Spur.

Deshalb bittet nun auch die Polizei Hannover um Mithilfe. Elfis Fell ist beige-rötlich, ein besonderes Merkmal ist der Kringelschwanz. Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas zum Verbleib der kleinen Elfi sagen können, sich unter Telefon (0511) 109 28 15 zu melden.

