Hannover

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Motorradfahrer, der am Freitag mit hoher Geschwindigkeit auf einer Yamaha vor einer Kontrolle geflüchtet ist. Die Beamten konnten das Motorrad später in Hemmingen ausmachen. Sie zogen die neuwertige Maschine, die erst im April zugelassen worden war, für das anstehende Strafverfahren ein.

Wie die Behörde mitteilt, waren Beamte am Freitagabend in einem Zivilfahrzeug auf dem Bremer Damm stadteinwärts unterwegs. Die Strecke, auf der Tempo 60 gilt, hat sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zu einer Art illegaler Rennstrecke für Raser entwickelt. Den Einsatzkräften fiel gegen 19.30 Uhr eine Yamaha MT-90 mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Zivilpolizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten dabei fest, dass der Fahrer mit dem Motorrad auf der Strecke mit Tempo 171 unterwegs war.

Am Königsworther Platz wollten die Einsatzkräfte den Unbekannten kontrollieren. Doch der Motorradfahrer flüchtete sofort. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Unbekannte fuhr mit der Yamaha abermals mit überhöhter Geschwindigkeit und missachtete bei seiner Flucht mehrere rote Ampeln. Er fuhr über die Brühlstraße, das Leibnizufer, den Friederikenplatz, die Lavesallee, die Ritter-Brüning-Straße bis zur Stadionbrücke. Dort mussten die Einsatzkräfte die Verfolgung abbrechen.

Motorrad hat einen Wert von rund 10.000 Euro

Die Fahnder fuhren anschließend zur Adresse des Halters des Motorrads. Dort trafen sie aber weder den Flüchtigen noch die Yamaha an. Erst am Wohnsitz eines Familienangehörigen des Halters in Hemmingen entdeckten die Polizisten das Gefährt. Von dem mutmaßlichen Fahrer fehlte allerdings weiter jede Spur. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde das Motorrad vorläufig eingezogen. Die Yamaha mit hannoverschem Kennzeichen hat einen Wert von etwa 10.000 Euro.

Die Ermittler der Polizeiinspektion West suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder zu weiterem verkehrswidrigen Verhalten geben können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer (0511) 1 09 39 20 entgegen.

Von Tobias Morchner