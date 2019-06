Hannover

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem Unfall mit sechs Verletzten am Sonnabendnachmittag auf der Autobahn 2 bei Lehrte. Der mutmaßliche Verursacher des Unfalls flüchtete in seinem Wagen, ohne sich um die Opfer zu kümmern.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 19-Jährige gegen 16.15 Uhr mit einem Mercedes E 500 auf der mittleren Spur Richtung Hannover unterwegs. Plötzlich soll der rechts neben ihr fahrende Wagen auf die mittlere Spur gewechselt sein. Dadurch kam der Mercedes nach links ab und prallte gegen einen Audi A 6 eines 23-Jährigen. Anschließend schleuderten beide Fahrzeuge über eine Strecke von rund 250 Metern über die gesamten drei Fahrstreifen. Dabei prallten sie mehrfach gegen die Schutzplanken.

Die Insassen erleiden zum Glück nur leichte Verletzungen

Zum Glück erlitten die vier Insassen des Mercedes und die beiden Insassen des Audi lediglich leichte Verletzungen. Alle kamen jedoch zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Wegen der Unfallaufnahme musste die Polizei die Autobahn 2 in Richtung Hannover eine gute Stunde voll sperren. Anschließend konnten die Beamten die Fahrzeuge lediglich über die Standspur an der Unfallstelle vorbeileiten. Nach Schätzungen der Polizei ist insgesamt ein Schaden von rund 70.000 Euro entstanden.

Zu dem Unfallverursacher oder zu seinem Wagen konnten die Betroffenen bislang keine Angaben machen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Nummer (0511) 1 09 89 30 entgegen.

Von Tobias Morchner