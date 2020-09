Hannover

Die Polizei sucht Zeugen eines bewaffneten Raubüberfalls in Hannover-Vahrenwald. Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagmorgen an der Vahrenwalder Straße in der Filiale eines Finanzdienstleisters mit vorgehaltener Pistole den Tresor geplündert und ist anschließend mit dem erbeuteten Geld geflohen.

Mitarbeiterin wird mit Pistole bedroht

Nach Angaben der Polizei erlitt eine Mitarbeiterin des auf Geldüberweisungen spezialisierten Betriebes bei dem Überfall einen Schock und wurde später von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie Polizeisprecher Michael Bertram berichtet, hatte der mit einem hellen Mund-Nasen-Schutz maskierte Täter die 52-Jährige gegen 8.30 Uhr in der Filiale mit einer Pistole bedroht, Geld gefordert und die Frau dann gefesselt. Anschließend öffnete er den Tresor, steckte sich Geld ein und floh unerkannt in Richtung Cilienstraße.

Keine genaue Täterbeschreibung

Laut Polizei gibt es für den Täter bislang keine genaue Beschreibung. Zum Zeitpunkt des Überfalles soll er dunkle Kleidung getragen haben. Die Polizei hofft dringend auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Beobachtungen oder zu dem gesuchten Mann mit dunkler Kleidung und hellem Mund-Nasen-Schutz. Die Ermittler sind unter Telefon (0511) 1095555 zu erreichen.

Von Ingo Rodriguez