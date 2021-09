Hannover

Mehrere Täter haben am Sonnabend gegen 23.20 Uhr in der Oststadt auf dem Spielplatz an der Gartenstraße auf drei Jugendliche eingeschlagen und einen Rucksack gestohlen. Danach flohen sie unerkannt. Das teilt die Polizei Hannover mit. Die 18 und 19 Jahre alten Opfer erlitten leichte Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei saßen die drei Opfer zusammen mit einem weiteren 19-Jährigen auf dem Spielplatz, als eine Gruppe unbekannte Jugendlicher und Männer auf sie zu ging. Auf verbale Provokationen folgte der körperliche Angriff. Einer der Unbekannten schlug auf drei der vier Jugendlichen ein. Danach flüchteten die Täter, mitsamt eines schwarzen Rucksacks, in Richtung Friesenstraße.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Diebstahl. Die Fahndungen blieb bislang allerdings erfolglos. Zu den Tätern liegt lediglich eine vage Beschreibung vor. Sie sollen etwa 15 bis 20 Jahre alt sein und zur Tatzeit eine Trainingshose und eine Trainingsjacke getragen haben. Einer der Täter trug einen schwarzen Schnauzer, sowie eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (05 11) 1 09 27 17 bei der Polizei Hannover zu melden.

Von Thea Schmidt