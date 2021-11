Zielfahnder der Polizeidirektion Hannover haben in Malaga einen gesuchten Drogendealer verhaftet. Der 23-Jährige soll Ende 2020 und Anfang 2021 in der Landeshauptstadt mit Cannabis gehandelt haben. Kurz vor seiner Festnahme in Deutschland war es ihm gelungen, sich nach Spanien abzusetzen.