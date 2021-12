Hannover

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen sechs junge Verdächtige gefasst, die in Isernhagen-Kirchhorst einen Zigarettenautomaten gesprengt haben sollen. Sie flohen in einem Auto, wurden allerdings von Beamten verfolgt – und bei McDonald’s in Großburgwedel vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei Hannover mitteilt, wurden Anwohner der Neuwarmbüchener Straße im Ortsteil Kirchhorst gegen 5 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. „Als sie aus dem Fenster sahen, erkannten sie einen qualmenden Zigarettenautomaten“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover. Zwei Personen stiegen aus einem BMW und steckten Zigarettenpackungen ein. Daraufhin fuhr das Fahrzeug zügig davon. Durch die Aussagen der Zeugen konnte eine Fahndung eingeleitet werden – Anwohner hatten sich das Nummernschild des Autos gemerkt.

Täter sind zwischen 15 und 19 Jahre alt

In der Nähe des Tatorts wurde der gesuchte BMW wenig später von einem Steifenwagen gesichtet und von mehreren Polizeifahrzeugen verfolgt. Einige Kilometer entfernt, bei McDonald’s in Großburgwedel, war dann Schluss für die Gruppe. Als das gesuchte Auto in den Drive-In-Schalter des Schnellrestaurants einfuhr, stellten die Beamten die Insassen des Wagens. Warum sich die mutmaßlichen Täter ausgerechnet das Fastfood-Restaurant als vermeintliches Versteck ausgesucht haben, ist unklar.

Bei der Kontrolle wurden zwei weibliche und vier männliche Personen aus der Region Hannover festgestellt. Die mutmaßlichen Täter und Täterinnen sind zwischen 15 und 19 Jahren alt. Bei ihnen konnten Zigarettenschachteln und mutmaßliches Werkzeug zur Sprengung des Automaten gefunden werden.

Gesprengter Automat: 5000 Euro Schaden

Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen auf circa 5000 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen und Heranwachsenden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft in die Obhut der Eltern entlassen. Die Ermittlungen wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion dauern weiter an.

Von Manuel Behrens