Hereinspaziert! Zum ersten Mal seit dem Corona-Shutdown präsentiert sich wieder ein Wanderzirkus in Hannover. Wer seinen Kindern zum Ende der Sommerferien noch einmal Clownerie, Akrobatik und Klamauk spendieren will, findet das Großzelt bis Sonntag auf dem Döhrener Schützenplatz – und bis einschließlich Donnerstag gelten Sonderpreise.

Wieder Zirkus : Moskauer Circus tritt in Hannover auf

Für bis zu 1300 Besucher ist das Zelt bestuhlt – wegen der Corona-Auflagen dürfen derzeit aber nur maximal 250 Zuschauer hinein. Von dieser Quote ist das Team aber weit entfernt. „Bisher waren nur 25 bis 40 Gäste pro Aufführung da“, berichtet Natascha Frank an der Kasse: „Das alles ist sehr schwer für uns.“ Der Zirkus mit insgesamt etwa 50 Mitarbeitern – davon 38 Darsteller – lasse sich so wirtschaftlich nicht betreiben.

Zur Galerie Darsteller aus sechs Nationen: Der Moskauer Circus gastiert auf dem Döhrener Schützenplatz. Damit spielt erstmals seit dem Corona-Ausbruch wieder ein Zirkus in Hannover.

Immerhin: Am Sonntagmorgen fanden fast 60 Zuschauer den Weg in das Zirkusrund. Die siebenjährige Maria ist mit ihrem Papa extra aus Seelze angereist. Sie war schon einmal im Zirkus Sarrasani. Da haben ihr die Tiershows besonders gut gefallen. Die allerdings gibt es im Moskauer Circus nicht: Dort ist alles menschengemacht.

Besuche zum Ende der Sommerferien

Für den sechsjährigen Alexander Schell aus der Oststadt steht in dieser Woche die Einschulung bevor, es ist also sein letzter Besuch als Vorschulkind. Er ist mit Mutter und Großvater gekommen. „Clowns und Akrobatik“ seien seine Favoriten sagt er. Und davon gibt es reichlich im Zirkuszelt.

Das Team um Zirkusdirektor Oleksandr Mak – der 25-Jährige hat den Zirkus vor zwei Jahren von seiner Mutter übernommen – zeigt viel Jonglage und Akrobatik, Aufführungen im Luftring und an den Strapaten. Sogar ein Drahtseilakt mit Rückwärtssalto ist dabei. Wie schwer der zu bewältigen ist, wird klar, wenn es – wie es geschehen kann – im ersten Versuch nicht klappt. Die Lichttechnik ist rasant, zwischendurch spielt ein Clown Golf und verteilt Popcorn im Publikum. Natürlich funktioniert beides nicht sonderlich zielgenau, sonst wär es ja kein Spaß. Als Höhepunkt des Programms lockt eine Magic Show mit einer Mischung aus Sensation und Zauberei.

Zelt wird gut gelüftet

Der Zirkus mit seinen Darstellern aus sechs Nationen hat im Juli den Spielbetrieb vorsichtig wieder aufgenommen, erst in Hagen, dann in Osnabrück. In der Pause des fast zweistündigen Programms und zwischen den Vorführungen werden die Zeltwände angehoben, sodass gut durchgelüftet wird. Vor Aerosolen braucht man also kaum Sorge zu haben. Und wie heißt es? Lachen ist gesund.

Das sind die Spielzeiten:

Vorstellungen außer dienstags täglich um 17 und 19.30 Uhr, am Sonntag, dem letzten Spieltag, um 11 und 14 Uhr. Montag und Mittwoch sind Familientage, dann kosten alle Plätze (außer Loge) 10 Euro. Donnerstag ist Spartag: Erwachsene zahlen Kinderpreise. Die regulären Preise betragen für Erwachsene zwischen 20 und 35 Euro, für Kinder immer 5 Euro weniger.

Von Conrad von Meding