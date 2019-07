Hannover

Zitrön – ist das eine Ente? Zum 100. Geburtstag hat der französische PSA-Konzern seine Stammmarke Citroën für den deutschen Markt umbenannt. „ Ab jetzt auch in Deutsch“ – so stellte die Geschäftsführung den neuen Namen vor und kündigt das „Ende einer Ära“ an. Hannovers Händler zeigen sich überrascht – un...