Jennifer und Sascha Skupch haben am Freitag vermutlich das Leben eines 81-Jährigen gerettet. Der Senior war in seinem Garten in Hannover zusammengebrochen, das junge Ehepaar kam zufällig vorbei. Die im neunten Monat schwangere Frau führte sofort Herzmassagen durch, während ihr Mann den Notruf wählte.