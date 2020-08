Hannover

Der an einer besonders schweren Form von Muskelschwäche erkrankte Mustafa aus Hannover ist jetzt doch an der MHH mit dem teuersten Medikament der Welt, dem Präparat Zolgensma, behandelt worden. Das bestätigte der Anwalt der Familie, Johannes Kaiser, auf HAZ-Anfrage. Die MHH äußerte sich zu dem konkreten Fall nicht. Die Eltern des Jungen hatten – wie berichtet – bereits im vergangenen Winter und damit noch vor der Zulassung in Deutschland um die Behandlung ihres Jungen mit dem knapp 2 Millionen Euro teuren Medikament gekämpft. Damals hatte die MHH unter anderem mit dem Argument abgelehnt, dass der kleine Junge die für eine Behandlung damals geltende Altersgrenze von zwei Jahren bereits überschritten habe. Kliniken in ganz Deutschland scheuten aufgrund der fehlenden Zulassung damals auch das Haftungsrisiko für den Fall, dass die Therapie misslingt.

Noch zwei weitere Kinder behandelt

Mustafa ist nicht das einzige Kind, das inzwischen an der MHH die sogenannte Zwei-Millionen-Euro-Spritze bekommen hat. Zwei weitere wurden nach Angaben eines Sprechers behandelt. Beide seien unter einem Jahr alt gewesen, hieß es weiter. Das Präparat des Schweizer Arzneimittelherstellers Novartis war in Amerika schon im Mai 2019 zugelassen worden, in Deutschland hingegen regulär erst im Juli 2020. Da das Gentherapeutikum in den USA große Erfolge erzielte, kämpften zahlreiche Eltern in Deutschland für eine Behandlung vor der Zulassung. Bei der schwersten Verlaufsform sterben die Kinder nach Angaben von Experten unbehandelt meist innerhalb der ersten zwei Lebensjahre an Atemschwäche. Für Schlagzeilen hatte Zolgensma auch wegen einer Verlosungsaktion von Novartis ge­sorgt. Bei ihr konnten sich Eltern von erkrankten Säuglingen und Kleinkindern bis zwei Jahren um 100 kostenlose Behandlungen bewerben.

Mustafa gilt jetzt als das weltweit älteste und schwerste mit Zolgensma behandelte Kind. Inwieweit ihm das Medikament noch helfen kann ist ungewiss. Quelle: Samantha Franson

Dramatisch an Mustafas Fall war: Der kleine Junge, der künstlich ernährt wird, nicht schlucken, kaum atmen und sich kaum bewegen kann, war zwei Jahre und vier Tage alt, als die AOK im November 2019 die Kostenübernahme bewilligte. Die MHH hatte ihn zuvor viele Monate mit dem Alternativ-Präparat Spinraza behandelt. Nachdem die hannoversche Klinik eine Therapie mit Zolgensma abgelehnt hatte, versuchten die Eltern nach Angaben von Anwalt Johannes Kaiser eine andere Klinik für ihr Kind zu finden. Unter anderem war offenbar die Berliner Charité im Gespräch. Ein Wechsel dorthin scheiterte nach Angaben von Kaiser daran dass der Berliner Senat aufgrund der Corona-Pandemie verfügt hatte, dass keine auswärtigen Patienten in den Berliner Kliniken behandelt werden durften.

Anwalt erhebt Vorwürfe wegen zu später Behandlung

Mustafa gilt nach Angaben Kaisers jetzt als das weltweit älteste und schwerste Kind, das mit Zolgensma behandelt wurde. Er habe die Infusion gut überstanden, aber es bleibe abzuwarten, welche Erfolge noch möglich seien. „Sicher wäre es besser gewesen, wenn Mustafa schon vor 9 Monaten Zolgensma erhalten hätte“, sagt Kaiser: „Dennoch hoffen wir natürlich alle, dass er noch so viel wie möglich wettmachen kann.“

