Hannover

Mit Unterstützung durch Polizei und Gewerbeaufsichtsamt haben 30 Zöllner vom Hauptzollamt Hannover am vergangenen Freitag schwerpunktmäßig im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe kontrolliert. Die am Mittwoch vorgelegte Bilanz: Bei 21 von 52 befragten Personen besteht der Verdacht, dass sie weniger als den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn erhalten. Dieser liegt seit Anfang Juli bei 9,60 Euro pro Stunde. Die genauen Ermittlungen laufen noch – ebenso wie diejenigen in vier weiteren Fällen von mutmaßlicher Schwarzarbeit.

Zoll bezeichnet Ergebnis als erschreckend

„Das Ergebnis der Kontrollen ist wirklich erschreckend und zeigt, wie enorm wichtig die Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist“, sagt Joline Kassler, Sprecherin des Hauptzollamts. Schwerpunktprüfungen mit erhöhtem Personaleinsatz wie diejenige vom Freitag dienten nicht zuletzt der Prävention. Sie seien ein wichtiges Instrument, um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung zu senken.

Weniger Fälle im Kreis Lüneburg

Zeitgleich waren die Behörden auch im Kreis Lüneburg unterwegs. Dort überprüften sie 54 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unterschiedlicher Branchen – mit ganz anderen Ergebnis im Vergleich zur Region Hannover. Der Zoll registrierte je zwei Verdachtsfälle in Sachen unterschrittener Mindestlohn und Schwarzarbeit.

Von Bernd Haase