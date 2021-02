Zoll Hannover stoppt Goldschmugglerin am Flughafen

Hannover

Eine Frau hat versucht, am Flughafen Hannover Goldschmuck im Wert von 13.000 Euro am Zoll vorbeizuschmuggeln. Als die 46-Jährige mit einem Flieger aus der Türkei landete, gab sie lediglich an, neue Kleidung und ein paar Zigaretten bei sich zu haben. Zuvor wollte sie bereits den „Nichts zu verzollen“-Ausgang nutzen. Die Gepäckkontrolle mit einem Röntgengerät brachte dann die kostbare Fracht zu Tage.

Die Beamten entdeckten unter anderem Ringe, Halsketten und Armreife, die in mehreren Koffern und Taschen verteilt versteckt waren. „Der Schmuck war überwiegend originalverpackt und mit Rechnung versehen“, sagt Zollsprecher Nils Haustein. Problem: Zollfrei dürfen aus Nicht-EU-Staaten lediglich Waren im Gesamtwert von 430 Euro mitgebracht werden.

Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung

Hätte die 46-Jährige den „Verzollen“-Ausgang genutzt, wäre der Schmuck entsprechend nachversteuert worden. Doch nun erwartet sie stattdessen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Außerdem stellte der Zoll den Goldschmuck bis auf Weiteres sicher.

