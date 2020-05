Zollfahnder nehmen auf der Autobahn bei Hannover mutmaßlichen Drogenkurier fest

Hannover

Fahnder des Hauptzollamts Hannover haben am vergangenen Mittwoch auf einem Rastplatz an der Autobahn 2 einen mutmaßlichen Drogenkurier festgenommen. Der 50-Jährige kam aus den Niederlanden und wollte in die niedersächsische Landeshauptstadt. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Bei einer Routinekontrolle auf der Strecke in Richtung Berlin war den Beamten der Wagen mit holländischem Kennzeichen aufgefallen. Die Einsatzkräfte begleiteten das Fahrzeug zum Rastplatz Vahrenheide, um sich den Wagen genauer ansehen zu können. Der 50-jährige Fahrer, der allein unterwegs war, gab an, auf einer Geschäftsreise nach Hannover zu sein. Bei der genaueren Untersuchung des Wagens, bemerkten die Zöllner eine massive Platte im Kofferraum, die sich nicht ohne Weiteres anheben ließ. Mit vereinten Kräften gelang es den Ermittlern dennoch, die Platte hoch zu heben. Darunter waren drei Päckchen mit insgesamt 350 Gramm Kokain versteckt.

Der Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und die Drogen beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover erließ das Amtsgericht Hannover unmittelbar Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der 50-jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Von Tobias Morchner