Hannover

Das Eisbärbaby im Zoo Hannover ist mittlerweile zwölf Kilogramm schwer, sehr agil, neugierig, durchaus kratzbürstig – und weiblich. Das hat sich jetzt bei der tierärztlichen Erstuntersuchung herausgestellt. Dabei habe die jetzt drei Monate alte kleine Bärin bereits ordentlich Krallen gezeigt und auch gern ihre Zähnchen eingesetzt, berichtete Zoosprecherin Simone Hagenmeyer am Donnerstag. Die Zootierärzte Viktor Molnár und Katja von Dörnberg hatten alle Hände voll zu tun, das Jungtier zu impfen, die Zähne und den Nabel zu kontrollieren. „Der Begriff ‚bärenstark‘ trifft auf jeden Fall zu“, meinte Molnár.

Zwölf Wochen lang hatte das Zooteam Eisbärin Milana und ihren Nachwuchs über die installierten Kameras in der Wurfhöhle beobachtet, jede Veränderung und jeden Entwicklungsschub vom ersten Öffnen der Augen bis zu den anfangs wackeligen, dann immer sichereren Gehversuchen des Babys notiert. Das Geschlecht ließ sich über die Kameras jedoch nicht feststellen.

Mutter ins Nachbargehege gelockt

Dieses Geheimnis konnte bei dem ersten Tierarztbesuch endlich gelüftet werden, einen Namen hat das kleine Eisbärmädchen aber noch nicht. Für die Erstuntersuchung wurde zunächst Mutter Milana mit Leckereien aus der Wurfhöhle in ein Nachbargehege gelockt. Dann ging alles ganz schnell: Tierarzt und Tierpfleger näherten sich vorsichtig dem Jungtier, nahmen es auf den Arm, wogen es, warfen einen Blick auf das Gebiss, den Nabel und das Geschlecht. „Die kleine Bärin hat sich sehr gut entwickelt, hat einen ordentlichen Milchbauch, eine wirklich laute Stimme und ist schon sehr wehrhaft“, berichtet Tierarzt Molnár. Zum Schluss wurde der Nachwuchs geimpft, bekam eine Wurmkur und wurde wieder in die Wurfhöhle gesetzt. Nach nur 15 Minuten war Milana zurück bei ihrer Kleinen in der Höhle.

Mit ihrem quirligen Jungtier hat die Eisbärmutter kaum noch eine ruhige Minute. Wenn die Jungbärin wach ist, krabbelt sie auf ihrer Mutter herum, kämpft mit deren Tatzen und beißt auch gern mal in ihre Ohren. Milana nimmt das alles gelassen hin. Nur wenn sich der Nachwuchs neugierig der Barriere vor der Wurfhöhle nähert, zieht sie ihr Junges entschlossen wieder zurück.

Erste Ausflüge für Ende März erwartet

Dementsprechend müssen sich auch alle Zoobesucher noch gedulden: Erst wenn die Jungbärin ihrer Mutter sicher folgen und auch so manche Hürde überklettern kann, werden die beiden die Höhle verlassen und auf der Außenanlage zu sehen sein. Zurzeit rechnet der Zoo mit ersten Ausflügen für Ende März. „Den Zeitpunkt bestimmen aber Mutter und Tochter ganz allein“, erläutert Eisbärenkurator Fabian Krause.

Von Mathias Klein