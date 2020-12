Hannover

Es hieß Abschied nehmen im Zoo Hannover: Die am 12. April 2019 im Dschungelpalast geborenen Tiger-Drillinge Kyan, Jaro und Maxim sind in den Ecozonia Zoo in Salses-le-Château in Südfrankreich gezogen. In Hannover haben sich die Jungtiger zu stattlichen Katern entwickelt, die etwa 160 Kilogramm auf die Waage bringen und damit schon fast die Größe ihres Vaters Aljoscha erreicht haben. In Südfrankreich erwartet die Drillinge eine neu gebaute, weitläufige Außenanlage.

„Es ist ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Tierpfleger Ronny Häusler, der die jungen seit ihrer Geburt begleitet hat. „Wir freuen uns, dass sie ein schönes neues Zuhause bekommen. Aber wir werden die Rabauken auch vermissen.“ Die Drillinge reisten auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) nach Salses-le-Château.

Verabschiedung mit „Au Revoir“

Zum Abschied stellten die Tierpfleger Kartons mit dem Schriftzug „Au revoir“ auf und garnierten sie mit einem Hauch strengen Parfüms, das die drei Tiger besonders gerne riechen. Drum herum verteilten sie Bälle, das Lieblingsspielzeug der jungen Raubkatzen, auf der Außenanlage im Dschungelpalast.

Kyan, Jaro und Maxim waren die ersten Jungtiere bei den Sibirischen Tigern seit 2003 im Zoo Hannover und der erste Nachwuchs für ihre Eltern, Alexa und Aljoscha. Die beiden waren ebenfalls auf Empfehlung des EEP nach Hannover gekommen und sollten zum Erhalt ihrer bedrohten Art beitragen, was sie auch taten.

Der Sibirische Tiger, auch Amur-Tiger genannt, ist auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als gefährdet eingestuft. In Russland leben nur rund 550 Tiere in freier Wildbahn. Bedroht werden sie durch Wilderei, den Verlust des Lebensraumes und den Mangel an Beutetieren.

Von Bernd Haase