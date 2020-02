Hannover

„Ich glaube, das wird eine Draufgängerin“, sagt Melanie Ehlermann. Die Tierpflegerin im Zoo hat das kleine Eisbärbaby im Zoo Hannover im Blick. Am 20. November vergangenen Jahres hatte Eisbärin Milena im Zoo Hannover zwei Eisbärenbabys zur Welt gebracht, eins der beiden war kurz nach der Geburt gestorben. Aber das andere Baby, ein inzwischen drei Monate altes Weibchen, erfreut sich bester Gesundheit.

„Das kleine Mäuschen ist einfach super neugierig“, sagt Tierpflegerin Ehlermann. Wobei man „ Mäuschen“ nicht wörtlich verstehen muss. Es gibt zwar schon viele Vorschläge für einen Namen wie Hanna (wegen Hannover) oder Flocke, aber ein Name soll erst später gesucht werden. Jetzt gehe es erst einmal darum, dass es dem kleinen Weibchen möglichst gut gehe, meint die Pflegerin. Und es sieht alles danach aus, wie die Tierpfleger in der Zoo-Landschaft Yukon Bay ständig auf dem Bildschirm beobachten können.

Mutter Milena und das Eisbärenbaby spielen oft miteinander. Milena nimmt die Neckereien geduldig hin und animiert die Kleine sogar noch dazu. Und es passiere nicht selten, dass das Eisbärenbaby mitten im Spiel vor lauter Müdigkeit umfalle und erst einmal eine halbe Stunde schlafe. Quelle: Zoo Hannover

Ganz wild auf neue Reize

Drei Übertragungskameras zeichnen jede Bewegung des Eisbärenbabys und ihrer Mutter in der Wurfhöhle auf. „Das Baby ist ganz wild auf neue Reize“ berichtet Ehlermann. Und sie sei sehr verspielt, „ganz wie Mama Milena“. Die beiden seien oft miteinander beschäftigt. Die Mutter lasse sich von ihrem Nachwuchs in die Ohren und in die Beine beißen. „Milena nimmt das geduldig hin und animiert sie sogar noch dazu. Und es passiere nicht selten, dass das Eisbärenbaby mitten im Spiel vor lauter Müdigkeit umfalle und erst einmal eine halbe Stunde schlafe. „Für mich ist es etwas ganz besonders, dass ich so nah erleben kann, wie die kleine Eisbärin sich entwickelt.“

Das „kleine Mäuschen“ bestimmt große Teile von Ehlermanns Leben. Nicht nur bei der Arbeit. Wenn sie mit Freunden oder Verwandten unterwegs ist, wird sie ständig auf die kleine Eisbärin angesprochen. „Alle wollen immer wissen, wie es ihr geht“, berichtet sie. Aber sie selbst wird auch unruhig, wenn sie mal keine Neuigkeiten erfährt. Als sie neulich zum Beispiel ein paar Tage frei hatte, hat sie ständig auf Nachrichten von Kollegen mit neuen Bilder oder Filmen vom Eisbärenbaby gewartet. „Wenn dann mal längere Zeit nichts kam, bin ich schon unruhig geworden“, berichtet sie.

Alle im Zoo sind aufgeregt

„Alle im Zoo sind aufgeregt“, berichtet Eisbären-Kurator Fabian Krause. Er unterstützt in diesen Monaten die Pfleger ganz besonders, in dem er zum Beispiel Kontakt zu anderen Zoos hält um nach deren Erfahrungen bei der Aufzucht von Babyeisbären zu fragen. Von anderen gab es zum Beispiel auch Tipps für den Bau der Wurfhöhle, die der Zoo verborgen vor den Blicken der Besucher gebaut hat. „Wir haben uns von den Erfahrungen der anderen das beste rausgesucht“, berichtet Krause. Und das scheint gut funktioniert zu haben.

In einigen Wochen, so erwarten es Krause und Ehlermann, wird das Eisbärenbaby nicht mehr in der Wurfhöhle zu halten sein und den Weg in die Freiheit suchen. Mutter und Tochter kommen dann erst einmal in einem separaten Bereich der Eisbärenanlage unter. Vorher gibt es aber noch einen Test. „Wir werden einen Pool aufstellen, damit der Nachwuchs ein Gefühl fürs Wasser bekommt“, berichtet Krause. Aber eigentlich sollte Schwimmen und Tauchen kein Problem sein. „Eisbären können das.“

