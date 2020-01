Ein Yorkshire Terrier hat in der Nordstadt vergiftete Wurst gefressen und musste wenige Tage darauf eingeschläfert werden. Es ist damit der zweite Fall von Hundeködern in Hannover binnen kürzester Zeit. Am Sonnabend hatte eine Halterin mit Nadeln versehene Äpfel entdeckt. Die Polizei prüft Zusammenhänge.