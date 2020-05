Hannover

Mit einer großen Eistorte aus gefrorenen Äpfeln, Nüssen, Rosinen und Weintrauben hat der Zoo Hannover Eisbärin Charlotte verabschiedet. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) reiste das fünfjährige Weibchen am Mittwoch in den Zoo Karlsruhe, wo es später Eisbärenmännchen Blizzard treffen wird.

Charlotte kam erst im Frühjahr 2019

Charlotte war im Frühjahr 2019 aus dem Tiergarten Nürnberg nach Hannover gekommen und eroberte abwechselnd mit den Eisbären Sprinter und Milana das Eisbärenreich in Yukon Bay. Als Milana Mutter wurde, wurde über das EEP ein neues Zuhause für Charlotte mit einem Partner gesucht. Gefunden wurde es im Zoo Karlsruhe. Blizzard, Charlottes künftiger Partner, ist ebenfalls neu in Karlsruhe – er stammt aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg.

Ihre Eistorte zum Abschied ließ sich die Bärin ausgiebig schmecken. Mit einem Hechtsprung ins Wasser, schnappte sie sich die fünf Kilogramm schwere Leckerei, schob den Eisblock auf den Felsen in der Meeresbucht und zerlegte ihn Stück für Stück.

