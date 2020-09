Hannover

Für die Eisbären im Zoo Hannover ist die Eistorte, gefüllt mit allerlei Obst, eine willkommene Beschäftigung – und Abkühlung. Die Erdmännchen lassen sich von heißen Sommertagen nicht aus der Ruhe bringen und sind gegenüber der eisigen Nascherei anfänglich eher skeptisch gestimmt. Je weiter die Torte jedoch schmilzt und das Obst zum Vorschein kommt, desto größer ist das Interesse der zwölf Erdmännchen.

Viele Tiere im Zoo freuen sich über die Eistorten. Dazu zählen auch Tiger und Elefanten. Die Pfleger belohnen die Tiere aber nur in unregelmäßigen Abständen mit der Spezialität – so bleibt sie etwas Besonderes. Das Rezept ist einfach: Am Mittwoch gab es in Blöcke gefrorenes Obst, hin und wieder kommen aber auch andere Leibspeisen wie Fisch und Fleisch oder wie bei den Erdmännchen Insekten in den Eisblock.

Die Erdmännchen nehmen ihr Eistörtchen unter die Lupe. Quelle: Florian Petrow

Inspektion einer ungewöhnlichen Mahlzeit

Die Erdmännchenfamilie nähert sich vorsichtig der – für ihre Verhältnisse – ungewöhnlich kalten Nahrung. Naturgemäß haben sie eine Abkühlung gar nicht nötig – als afrikanische Tierart sind sie für heißes Wetter bestens gewappnet. Trotzdem nehmen sie die kleinen Törtchen, die ihnen die Pflegerin bringt, in Teamarbeit unter die Luppe. Allmählich beginnen sie damit, am Eis zu kratzen und zu scharren und die Weintrauben, Kiwis, Äpfel und Birnen vom Eis zu befreien.

Mut zur Eisbombe

Dem Eisbärmädchen Nana ist keine Skepsis gegenüber der 20 Kilogramm schweren Eisbombe anzusehen. Sie springt den Klotz gezielt an, umklammert ihn mit ihren Tatzen und versucht ehrgeizig, an den Inhalt zu gelangen. Die Kreation umfasst Melonen, Aprikosen und eine Ananas. Tobend nähert sich die zehn Monate alte Bärin Schicht um Schicht ihrer besonderen Mahlzeit. Pflegerin Ann Katrin Schumacher beobachtet, wie die Eisbären ihre Gesichter an das Eis reiben, um sich abzukühlen. Sie weiß auch, dass Nana aufgrund ihrer Körpergröße noch ein wenig Schwierigkeiten hat: „Um die Eistorte gut erlegen zu können, muss sie auf den Felsen kommen. Dafür muss sie die Wellen nutzen und den Absprung schaffen.“

Nana bringt zum jetzigen Zeitpunkt knapp 100 Kilogramm auf die Waage. Der Zoo ist besonders stolz auf sie, weil sie der erste Eisbärnachwuchs ist, der in Hannover auf die Welt gekommen ist. Die Eisbärmutter Milana wiegt etwa 270 Kilogramm und strengt sich für das Innere der Eisbombe ähnlich stark an wie die Tochter: Es wird geworfen, geschrubbt, geleckt und geknabbert.

Von Katja Spigiel