Hannover

Rückkehr nach knapp einwöchigem Urlaub: Die Feuerwehr hat am Dienstag Blaubussard Ramirez eingefangen, der vor einigen Tagen aus dem Erlebnis-Zoo Hannover ausgebüxt war. Der Raubvogel hatte eine der täglichen Flugshows genutzt, um zu einem Rundflug über der Landeshauptstadt auszubrechen. In Misburg-Nord entdeckten ihn Passanten nun und riefen umgehend die Tierretter.

Der Blaubussard dachte vergangene Woche augenscheinlich nicht daran, wie gewohnt die Besucher mit Flugmanövern zu beeindrucken und letztlich auf dem Arm seines Pflegers zu laden. Während eines Nachmittagsauftritts nutzte Ramirez die Gelegenheit zu einem ausgiebigen Ausflug. Die mehrtägige Auszeit vom Zoo-Geschehen führte den Vogel letztlich bis zum rund siebeneinhalb Kilometer entfernten Sonnensee in Misburg-Nord.

Anzeige

Ramirez kehrt ohne Gegenwehr zurück

Passanten entdeckten den Blaubussard dort am Dientagnachmittag. „Ihnen war das Lederband am Fuß aufgefallen“, sagt Gianni Hilliger. Die Tierretter der Berufsfeuerwehr machten sich also auf den Weg und konnten Ramirez auch recht unkompliziert wieder einfangen: Fast automatisch landete er freiwillig auf dem Lederhandschuh des Feuerwehrmanns, als er ihn erblickte. „Wahrscheinlich, weil er den schon aus dem Zoo kennt“, schätzt Hilliger.

Weitere HAZ+ Artikel

Im Feuerwehr-Transporter wurde Ramirez, der solche Ausflüge offenbar schon häufiger unternommen hat, dann zurück nach Hause in den Zoo gebracht. Dort wartete bereits Pfleger Revin Meyer auf die wohlbehaltene Rückkehr des Blaubussards. Nur über seine Erlebnisse schweigt sich der Vogel bislang beharrlich aus. Und mal schauen, wann er die nächste Gelegenheit zur Rundreise nutzt.

Lesen Sie auch

Von Peer Hellerling