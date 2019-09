Hannover

Regionspräsident Hauke Jagau hat am Dienstag der Regionsversammlung die wichtigsten Daten für den Haushalt des kommenden Jahres vorgestellt. Der Etat hat insgesamt ein Volumen von 2,1 Milliarden Euro und ist damit in etwa so hoch wie im Vorjahr. Schwerpunkte der Investitionen in Höhe von rund 120 Millionen Euro...