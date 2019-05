Zoo Hannover: Seltene Tiger-Babys öffnen die Augen

Hannover

Gute Nachrichten aus dem Erlebniszoo Hannover: Die vor vier Wochen geborenen Tiger-Babys entwickeln sich prächtig. „Die Drei haben jetzt die Augen geöffnet und sind deutlich aktiver. Sie können aufrecht sitzen und sie üben zu laufen“, berichten die Tierpfleger im Dschungelpalast.

Mit Hilfe einer in der Wurfhöhle installierten Kamera können die Mitarbeiter die neuesten Entwicklungen beobachten. Jetzt hat der Zoo neue Fotos und ein aktuelles Video der Sibirischen Tiger veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, dass ein Jungtier schon besonders munter und mutig ist. Manchmal klettert es sogar schon auf Mutter Alexa (4), die währenddessen geduldig liegen bleibt.

Auch der Tiger-Mutter geht es gut: „Alexa kümmert sich wirklich vorbildlich um ihren Nachwuchs, legt sich so hin, dass alle drei Jungtiere gut an die Milchbar kommen, umsorgt sie und putzt sie viel“, erklärt der Zoologische Leiter Klaus Brunsing. Tiger-Vater Aljoscha (3) hält sich derweil fern von der Wurfhöhle. Das ist bei Sibirischen Tigern so üblich. Er ist zurzeit alleine auf der Außenanlage zu sehen.

Besucher können Tiger-Babys noch nicht sehen

Bis die Zoo-Besucher erstmals einen Blick auf die Tiger-Babys werden können, müssen sie sich noch gedulden. Im Dschungelpalast sind aber bereits Filmausschnitte aus der Wurfhöhle zu sehen.

Das Geschlecht der Drillinge bleibt noch ein Geheimnis.

Sibirische Tiger gelten nach Angaben des Zoos als stark bedroht, auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN werden sie als gefährdet eingestuft. Im vergangenen Jahr waren zwei sibirische Tigerbabys im Zoo Hannover kurz nach der Geburt gestorben.

Von RND/ewo