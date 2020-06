Hannover

Die Show-Arena im Zoo ist in die Jahre gekommen, ihre baurechtliche Genehmigung läuft nach Angaben von Geschäftsführer Andreas Casdorff aus. Deshalb baut der Zoo nicht nur eine neue Arena, sondern benennt sie auch um. Weil es Tiershows in bisheriger Form mit eingeübten Kunststücken nicht mehr gibt, sondern der Bildungsaspekt in den Vordergrund rückt, heißt die Arena künftig Zoologicum.

Baubeginn im Herbst

„Als Botschafter werden die Tiere im Zoologicum zeigen, wie hervorragend sie an ihren Lebensraum angepasst sind“, sagt Casdorff. Heimische Tierarten wie Frettchen und Kolkraben, aber auch exotische wie Tigerpythons, Aras und Mangusten werden dort nicht nur zu Vorführungen hingebracht, sondern auch ihre Gehege haben.

Baubeginn für die Arena ist im Herbst des laufenden Jahres; zwölf Monate später soll sie fertig sein. Die Kosten werden auf 2,9 Millionen Euro geschätzt und von der Region Hannover getragen. Der Standort für den Neubau ist die ehemalige Streichelwiese auf dem Gelände hinter dem Kinderland Mullewapp. Den Platz der jetzigen Arena benötigt der Zoo für den Neubau eines Giraffenhauses.

Von Bernd Haase