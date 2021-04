Hannover

Erst seit Montag hat der Zoo Hannover auch wieder für Besucher von Tageskarten geöffnet, jetzt fürchtet Zoo-Geschäftsführer Andreas M. Casdorff eine erneute komplette Schließung. Grund dafür ist der Entwurf des Infektionsschutzgesetzes, der am Dienstagmittag vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Denn demnach werden Zoos erneut mit Indoor-Einrichtungen gleichgesetzt und dürften bei einem Inzidenzwert von über 100 nicht mehr öffnen – der Inzidenzwert in der Region Hannover liegt am Dienstag bei knapp 120. Nur im März und im Februar war die Inzidenz in der Region für jeweils einen Tag unter 100.

Zoo beruft sich auf Gericht und Forscher

Für das Zoo-Team wäre eine erneute Schließung nicht nachvollziehbar, meint Geschäftsführer Castorff. Denn das Urteil des Oberverwaltungsgericht Lüneburg vom 19. März hatte erlaubt, dass Zoos auch in Kommunen mit Inzidenzen über 100 wieder öffnen dürfen. Die Begründung des Gerichts: Die Schließung von Zoos sei als Infektionsschutzmaßnahme nicht mehr erforderlich und auch nicht mehr angemessen, denn das Infektionsrisiko im Freien wurde als gering eingestuft. Tatsächlich hätten sich zoologische Gärten laut Robert-Koch-Institut nicht als Infektionsherde des Coronavirus erwiesen. Dies wird von der Gesellschaft für Aerosolforschung untermauert, nach der 99,9 Prozent der Ansteckungen in Innenräumen stattfinden.

Unterdessen erhofft sich der Zoo finanzielle Unterstützung durch die Inhaber der Jahreskarten. Denn für das Zoo-Team bleibe die Saison durch die Begrenzung der Anzahl der Gäste, die Einschränkungen der Gastronomie und der Shops wirtschaftlich enorm schwierig, sagt der Zoogeschäftsführer. „Wir haben im vergangenen Jahr eine große Solidarität und Hilfsbereitschaft gespürt und hoffen, dass wir auch diesmal auf die Unterstützung unserer treuen Jahreskarteninhaber setzen können.“

Jahreskarteninhaber können wählen

In diesen Tagen würden alle Jahreskarteninhaber persönlich angeschrieben, um ihnen ein Angebot als Ausgleich für die „zoofreien“ Monate zu machen. Sie können wählen, ob sie auf den anteiligen Jahreskartenbetrag verzichten und damit den Zoo weiter unterstützen, einen Coupon zur Anrechnung beim Kauf einer neuen Eintrittskarte zugesendet bekommen möchten oder eine Erstattung der Summe per Überweisung bevorzugen. Die Anrechnungsbeträge liegen zwischen 0,15 und 76,16 Euro, je nach Zoo-Card und Abschlussdatum. „Wir möchten allen von Herzen danken, die uns mit einer Spende unterstützen.“

Der Zoo musste wegen der Corona-Pandemie am 2. November vergangenen Jahres schließen. Am 20. März konnte wieder geöffnet werden. „Als wir die Nachricht erhalten haben, dass wir nach fast fünf Monaten wieder öffnen dürfen, war für uns klar: Um uns für die Treue und Unterstützung unserer Jahreskarteninhaber zu bedanken, gehört der Zoo in den ersten Wochen allein ihnen“, sagt Casdorff. Bei den Inhabern der Jahreskarten sei das sehr gut angekommen, es habe bei einigen Besuchern sogar Tränen gegeben, weil diese ihre Lieblingstiere vermisst hätten. Und seit der Öffnung wurden rund 13.000 neue Jahreskarten gekauft, das ist deutlich mehr als in den Vorjahren.

Wer in den Zoo möchte, muss wegen der Corona-Bedingungen vorher eine kostenlose Zutrittsberechtigung buchen. Das gilt sowohl für Besucher mit Tageskarten als auch für die Inhaber von Jahreskarten.

Von Mathias Klein