Drei Männer und eine Frau sollen in Hannover mit Drogen gedealt haben. Die Polizei durchsuchte am Montag eine Wohnung in Vahrenwald und entdeckte ein Kilogramm Amphetamine. Außerdem standen 32 offenbar gestohlene Fahrräder in den Räumen. Zwei der Verdächtigen befinden sich in Haft.