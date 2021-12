Hannover

Der Zoo Hannover kalkuliert für das kommende Jahr mit 1,09 Millionen Besuchern und würde damit die Zahl aus dem Jahr 2019, dem letzten vor Ausbruch der Corona-Pandemie, noch um rund 50.000 übertreffen. Das geht aus dem Wirtschaftsplan hervor, den Geschäftsführer Andreas Casdorff am Donnerstag im Ausschuss für Regionalplanung und Naherholung der Regionsversammlung vorstellte. „Prämisse ist, dass es keine Betriebsschließungen oder größere Betriebsbeschränkungen durch Corona-Verordnungen gibt“, betonte Casdorff.

Aktuelles Defizit liegt bei 2,2 Millionen Euro

In den beiden vergangenen Jahren hatte der Tierpark an der Eilenriede wegen der Pandemie zwischenzeitlich schließen müssen oder durfte nur eine limitierte Anzahl an Besuchern auf das Gelände lassen. Die Zahl der Besucher für 2021 wird deshalb bei etwas mehr als 650.000 liegen. Aus dem Ticketverkauf nimmt der Zoo gut 11 Millionen Euro ein; beim Betriebsergebnis kommt ein Minus in Höhe von 2,2 Millionen Euro heraus.

Verkauf von Jahreskarten bessert Bilanz auf

„Aufgrund umfangreicher operativer Maßnahmen sowie Unterstützungsleistungen durch Bund, Land und Region hat der Zoo die Krisenjahre 2020 und 2021 stabil bewältigt“, erklärte Casdorff. Die geringeren Besucherzahlen habe man durch gute Durchschnittserlöse sowie Jahreskartenverkäufe in Teilen kompensieren können.

Region schießt weiter Geld zu

Analog zu den optimistischen Besucherprognosen rechnet der Zoo im kommenden Jahr auch mit höheren Einnahmen. Casdorff kalkuliert mit gut 15,8 Millionen Euro. Das Defizit soll auf 250.000 Euro sinken. Bestandteil der Kalkulation ist ein Zuschuss durch die Region als Eigner des Tierparks in Höhe von 3 Millionen Euro. Eine weitere Einnahmequelle sind Spenden, die der Zoo einwerben und entgegennehmen darf, seit er vor knapp zwei Jahren zu einer gemeinnützigen Gesellschaft umgewandelt wurde. Hier rechnet der Tierpark mit rund 850.000 Euro.

Die Investitionsplanung im Zoo umfasst ein Volumen von insgesamt 6,7 Millionen Euro. Davon sind 5,57 Millionen Euro für Bauprojekte wie die Showarena Zoologicum, den Laufstall für Elefanten mit angegliedertem Gehege für Orang-Utans sowie einer Anlage für Amphibien und Landschildkröten vorgesehen. Für die Erweiterung der Afrikalandschaft Sambesi und für ein neues Giraffenhaus will der Tierpark die Planungen aufnehmen. Gut eine Million Euro investiert der Zoo in technische Anlagen, Medientechnik und Umweltprojekte.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Bernd Haase