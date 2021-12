Hannover

In einem Gemeinschaftsprojekt bauen der Zoo und die Region Hannover im ehemaligen Regenwaldpanorama am Tierpark fünf Impfstraßen mit zusammen zehn Impfplätzen auf. Montagnachmittag ab etwa 16.30 Uhr soll es in Betrieb gehen – zur „inoffiziellen“ Eröffnung ein paar Stunden zuvor will auch Ministerpräsident Stephan Weil vorbeischauen. Zwei der Impfstraßen sollen ausschließlich für die Impfung von Kindern genutzt werden. Sobald der Impfstoff für sie verfügbar ist – das wird laut Region wohl nicht vor dem 13. Januar sein –, können Jungen und Mädchen zwischen fünf und elf Jahren dort ihre Corona-Immunisierung erhalten. Bis es so weit ist, können die Kapazitäten auch für ältere Menschen genutzt werden.

Am Montag startet der Betrieb im Impfzentrum am Zoo

Bei den Erwachsenen, die sich ab Montag gegen Covid-19 impfen lassen können, spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung handelt. Die tägliche Impfkapazität soll schrittweise ausgebaut werden, zu Beginn stehen also nicht alle zehn Plätze zur Verfügung.

Laut Sprecherin Christina Kreutz bemüht sich die Region darum, dass vor Ort auch Kinderärzte im Einsatz sein werden. Allerdings schränkt sie ein: „Wer schon einen Kinderarzt seines Vertrauens hat, sollte dessen Impfangebot nutzen.“ In der Region Hannover leben etwa 72.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren. In den ersten vier Wochen nach Start der Impfaktion für Kinder gibt es für diese und ihre Eltern Freikarten für einen Zoobesuch in der aktuellen Wintersaison.

Zoo: „Wir gehen neue Wege“

„Wir waren schon mit dem Testzentrum am Zoo sehr erfolgreich. Jetzt gehen wir mit dem Impfangebot neue Wege und unterstützen damit die Impfoffensive der Region Hannover“, sagt Zoo-Chef Andreas Casdorff. Regionspräsident Steffen Krach glaubt an die besondere Motivation für die jüngsten Impfinteressenten. „Die meisten Kinder haben verständlicherweise Angst vor einem Piks in den Arm. Wenn es mit der Impfung nun eine Freikarte für den Zoo gibt, bedeutet das, dass das Ganze für sie auch eine schöne Seite hat. Und am Ende werden sich die Kinder hoffentlich eher an die Tiere als an die Impfung erinnern.“

Von Ralph Hübner