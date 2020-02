Hannover

Der Zoo erwartet im laufenden Jahr mehr Besucher und mehr Einnahmen aus dem Ticketverkauf als 2019. Unter dem Strich soll in der Bilanz ein positives Ergebnis von knapp 83.000 Euro stehen. Im Vorjahr war noch ein Minus von knapp 3,7 Millionen Euro aufgelaufen, allerdings lassen sich diese beiden Zahlen nicht vergleichen. Die Region Hannover als Eigner des Tierparks greift diesem 2020 mit einem Zuschuss in Höhe von 4 Millionen Euro finanziell unter die Arme. Außerdem stehen 400.000 Euro an erwarteten Spenden auf der Habenseite des Wirtschaftsplans. Die darf der Zoo annehmen, weil er zu Beginn des Jahres gemeinnützig geworden ist.

Einnahmen aus Ticketverkauf sollen steigen

Geht es nach dem am Donnerstag einstimmig vom für die Naherholung zuständigen Ausschuss der Regionsversammlung befürworteten Wirtschaftsplan, kommen 2020 gut 1,1 Millionen Besucher in den Tierpark an der Eilenriede – das wären 50.000 mehr als 2019. Die Einnahmen aus den Kartenverkäufen sollen um 420.000 Euro auf 15,5 Millionen Euro steigen. Dabei will der Zoo bei den Tageskarten leicht auf 522.500 zulegen, bei den Jahreskarten erwartet er 100.000 Verkäufe und damit ebenfalls geringfügig mehr als im Vorjahr.

Im vergangenen Jahr hatte der Zoo Hannover seine Planzahlen übertroffen, allerdings ist er wirtschaftlich nach wie vor stark vom Wetter abhängig – vor allem von dem in den Ferien und an Feiertagen. Sein Kostendeckungsgrad liegt ohne Zuschüsse bei mehr als 80 Prozent – „ein vergleichsweise hohes Niveau“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Ausschuss.

Zoo will Onlinevertrieb ankurbeln

Ausdrücklich betont wird, dass die Eintrittspreise auch in diesem Jahr nicht angehoben worden sind und im Onlinevertrieb auf dem Niveau des Jahres 2013 liegen. Ohnehin will der Zoo den Verkauf über das Internet ankurbeln – etwa durch Angebote wie spezielle Führungen, die nur auf diesem Weg zu buchen sind.

Auch die hundertprozentige Tochter Zoo Hannover Service Gesellschaft soll wachsen. Zu ihr gehören etwa Gastronomie, Veranstaltungsgeschäft und Souvenirverkauf. Läuft es wie geplant, erwirtschaftet die Gesellschaft 111.000 Euro Gewinn.

Von Bernd Haase