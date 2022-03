Am Sonnabend beginnt die Sommersaison im Erlebnis Zoo Hannover – wer ab jetzt früh seine Eintrittskarten bucht, kann bei den „Early Bird“-Tickets bis zu 25 Prozent auf den Preis der regulären Eintrittskarte sparen. Abhängig ist der Preis etwa vom Wetter, von der Nachfrage oder dem Wochentag. Der Zoo möchte so insgesamt mehr Besucher auf die Anlage locken.

„Wir können so den Personaleinsatz besser planen und die Mitarbeiterzahl dem Besucherstrom anpassen – Tage und Wochen im voraus“: Zoo-Chef Andreas Casdorff möchte mit dem Rabattsystem einen neuen Kundenkreis ansprechen – auch an bislang nicht so stark nachgefragten Tagen. Quelle: Tim Schaarschmidt