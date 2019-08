Zoo Hannover hat mehr Besucher als im vergangenen Sommer

Hannover

Der Zoo registriert in diesem Jahr bisher deutlich mehr Besucher als im vergangenen Jahr. In den Sommerferien habe sich die Zahl der Gäste um 15 Prozent gegenüber dem Sommer 2018 erhöht, teilt Zoosprecherin Yvonne Riedelt auf Nachfrage der HAZ mit. „Und auch die Besucherzahlen insgesamt in diesem Jahr liegen über den Zahlen vom Vorjahr, was uns sehr freut“, sagt sie. Absolute Zahlen nannte sie nicht.

Mehr angenehme Tage für einen Zoobesuch

Im vergangenen Jahr bescherte der Hitzesommer dem Zoo einen Besuchereinbruch. Deutlich weniger Gäste als erwartet schlenderten durch den Tiergarten. Die Zahl lag insgesamt für 2018 bei etwa einer Million Besuchern.

Der Grund für den Anstieg liegt erneut beim Wetter. Die Temperaturen steigen nicht so hoch wie in 2018, zugleich bleibt es überwiegend trocken. „Wir sind sehr zufrieden und dankbar für das Wetter, das mehr angenehme Tage für uns bereithielt als im letzten, heißen Sommer“, sagt Riedelt. Auch erfreue sich das Angebot Late Zoo mit Öffnungszeiten bis 22 Uhr großer Beliebtheit. Am vergangenen Donnerstag schlenderten fast 11.000 Besucher durch den abendlichen Zoo.

Zur Galerie Der Zoo Hannover ist deutschlandweit bekannt. Eisbären, Giraffen und die lebensnah gestalteten Gehege locken jedes Jahr Hunderttausende Besucher.

Von Andreas Schinkel