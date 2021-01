Hannover

Zwei wochenlange Komplettschließungen und die zwischenzeitliche Begrenzung der Besucherzahlen als Folge der Corona-Pandemie haben den Zoo Hannover hart getroffen. Statt der kalkulierten 1,1 Millionen Gäste kamen im vergangenen Jahr nur 670.000 in den Tierpark an der Eilenriede. „Uns fehlen damit 9 Millionen Euro an Einnahmen, das ist etwa ein Drittel dessen, was wir erwartet hatten“, sagte Geschäftsführer Andreas Casdorff am Donnerstag, als der Zoo auch die Ergebnisse der jährlichen Inventur seines Tierbestandes vorlegte.

Rückgang auch bei den Jahreskarten

Einbußen hat der Zoo unter anderem bei seiner verlässlichsten Einnahmequelle hinnehmen müssen. Üblicherweise besitzen rund 100.000 Besucher eine Jahreskarte, aktuell sind es 84.000. „Für die Schließungszeit bieten wir einen Ausgleich an“, betonte Casdorff. Zwar habe ein Großteil der Karteninhaber während des Teil-Lockdowns im Frühjahr auf Rückzahlungen verzichtet, aber der finanzielle Aufwand dafür liege immer noch bei 1,5 Millionen Euro.

Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff muss derzeit öfter einmal neu kalkulieren. Quelle: Florian Petrow

Zwar befindet sich ein Teil der Belegschaft laut Casdorff in Kurzarbeit, aber laufende Ausgaben etwa für die Tierbetreuung lassen sich nicht entscheidend drücken. „Dank der Unterstützung der Region, des Landes und einer erhöhten Kreditlinie konnten wir aber unsere Ausgaben bestreiten“, sagte der Geschäftsführer. Um zusätzliche Einnahmen zu erwirtschaften, bietet der Zoo Patenschaften für Tiere wie etwa die Sandratten oder das Rentier an. 790 Tierfreunde hatten sich bis Jahresende für eine solche Patenschaft entschieden.

Wie sich die Zahlen auf die Gesamtbilanz des Tierparks auswirken, steht noch nicht fest. Casdorff hofft auf weitere Finanzspritzen aus dem Förderprogramm des Landes für Zoos und Tierparke in Gesamthöhe von 20 Millionen Euro, das während des Frühjahrs-Lockdowns aufgelegt wurde. „Das Geld ist bisher nicht komplett abgerufen worden“, erklärte der Geschäftsführer.

Zoo hofft auf Öffnung zu Ostern

Der Ausblick auf den weiteren Verlauf des Jahres 2021 gestaltet sich schwierig. Vom Gedanken, im Februar für Besucher öffnen zu können, hat sich der Zoo bereits verabschiedet. Hoffnungen richten sich auf den März, an dessen Ende die für das Besucheraufkommen wichtigen Osterferien beginnen. „Wenn wir dann weiter geschlossen bleiben müssen, haut es ins Kontor“, sagt Casdorff, der für das Gesamtjahr mit 1 Million Gästen im Tierpark rechnet und das vorerst auch so stehen lassen will.

Perspektivisch will Casdorff die 4,5 Millionen Euro Schulden des Tierparks abbauen und bis 2025 ein Kapitalvermögen von 5 Millionen Euro aufbauen. „Wir streben höhere wirtschaftliche Eigenständigkeit und einen größeren Spielraum etwa bei Investitionen an“, erklärt er. Ob das klappt, hängt nicht unwesentlich von einem Virus ab.

Inventur: 1880 Tiere leben im Zoo Die mittlerweile 14 Monate alte Eisbärin Nana misst etwa 1,75 Meter, wenn sie sich auf die Hinterbeine stellt. Die Angabe muss vage bleiben, weil Mutter Milana eine genaue Vermessung ihrer Tochter niemals zulassen würde. Pflegerin Stefanie Leitner hat deshalb Kreidemarkierungen auf eine Wand in der Polarlandschaft Yukon Bay gemalt und Nana mit Hilfe von von oben herabgeworfenen Leckerlis dazu gebracht, sich dort aufzurichten. Die Vermessung der Eisbärin war eher ein Gimmick während der jährlichen Inventur des Tierbestandes. „Wir zählen alles von der Ameise bis zum Elefanten“, sagt Sprecherin Simone Hagenmeyer. Bei einigen Arten geht das relativ einfach, bei anderen wie den flatterhaften Flamingos kommen ausgeklügeltere Verfahren zum Einsatz. „Wir beobachten die Tiere stundenlang an der Futterstelle“, erklärt Pflegerin Uschi Otto. Generell weiß der Zoo ohnehin, was in ihm kreucht und fleucht. Die Inventur dient dazu, die Zahlen mit denen in den ständig aktualisierten Bestandsbüchern zu vergleichen. „Abweichungen gibt es so gut wie nie“, sagt Hagenmeyer. Aktueller Stand: Im Zoo leben 1880 Tiere in 186 Arten. Darunter befinden sich 124 Flamingos.

