Hannover

In ihrer Heimat Afrika sind Giraffen zunehmend im Bestand bedroht und benötigen stärkeren Schutz. Im Zoo Hannover wiederum bräuchten die Tiere mit den langen Hälsen eine neue Behausung, damit dort wieder in die Zucht eingestiegen werden kann. Um beide Ziele zu verfolgen, kooperieren nun der World Wild Fund for Nature (WWF) und der Tierpark der Landeshauptstadt mit dem „Team Giraffe Hannover“.

„Weltweit sind die Bestände der Giraffen in den vergangenen 30 Jahren um 40 Prozent zurückgegangen“, sagte Johannes Kirchgatter, Afrika-Referent vom WWF Deutschland am Freitag in Hannover. Gründe seien Wilderei, Zerstörung von Lebensraum und der Bau von Zäunen in der Landschaft, der die Tiere am Wandern hindert. Bei einer Erhebung im Jahr 2015 seien in Afrika nur noch 97.000 Giraffen gezählt worden.

Bulle Schorse zeugte 28 Nachkommen

Im Zoo Hannover wiederum wirkte bis 2013 der Giraffenbulle Schorse, mit seiner Höhe von 5,80 Meter einer der größten seiner Art in Europa. Er brachte es auf 28 Nachkommen. „Seit Schorses Tod können wir keine Giraffen mehr züchten, weil das Gebäude nicht den Ansprüchen dazu genügt“, sagt Geschäftsführer Andreas Casdorff. Deshalb sind dort derzeit nur noch die beiden Kühe Niobe und Jamila zu sehen – die eine sieben, die andere acht Jahre alt. Die Lebenserwartung für Giraffen liegt bei etwa 25 Jahren.

2025 soll ein neues Giraffenhaus stehen

Der Zoo plant ein neues Giraffenhaus, das 2025 fertig sein soll. Es soll den Tieren mehr Bewegungsfreiheit ermöglichen und auch Lernstationen enthalten, die über Lebensweise und Schutzbedürftigkeit informieren. Die Wiederaufnahme des Zuchtprogramms wäre ebenfalls machbar. Eine Kostenschätzung vor fünf Jahren ergab eine Summe von 5,5 Millionen Euro, die laut Casdorff allerdings nicht mehr zu halten sein dürfte.

Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff (Mitte) sowie Tania Roach und Johannes Kirchgatter vom WWF sind nun Mitglieder eines Teams. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mit dem „Team Giraffe“ wollen Zoo und WWF nun Geld einsammeln – zum einen über Mitgliedsbeiträge ab 9 Euro monatlich, zum anderen über Spenden. Die Naturschutzorganisation will mit ihrem Teil des Geldes Schutzmaßnahmen für Giraffen in Kenia wie den Rückbau von Zäunen oder nachhaltigen Tourismus finanzieren. Wer sich näher über die Kooperation informieren will, kann dies unter www.wwf.de/team-giraffe-hannover im Internet tun.

Von Bernd Haase