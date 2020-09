Hannover

Die beliebte Laufveranstaltung Zoo-Run ist in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ausgefallen, aber jetzt hat der Tierpark zusammen mit der Veranstaltungsagentur Eichels Event eine Ersatzveranstaltung auf die Beine gestellt. Am Donnerstag, 1. Oktober, findet in der Zeit von 20.30 Uhr bis 24 Uhr auf einer zwei Kilometer langen Strecke der erste Nachtlauf im Zoo statt.

Teilnehmerzahl ist begrenzt

Für den Nachtlauf gilt ein Hygienekonzept. Die Teilnehmerzahl ist auf 300 begrenzt, das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Die Läufer starten einzeln im Abstand von 45 Sekunden; Zuschauer sind an der Strecke nicht zugelassen. Wer laufen will, muss im Internet auf der Seite www.erlebnis-zoo.de buchen; die Startgebühr beträgt 17,90 Euro.

Zoo will wieder Riesenschildkröten zeigen

Die Einnahmen sollen dem Projekt zugute kommen, dass der Zoo für die bedrohten Seychellen-Riesenschildkröten plant. Diese waren einst im Zoo zu sehen und bei den Besuchern beliebt, mussten aber 2008 dem Bau der Themenwelt Yukon Bay weichen. Jetzt will der Zoo sie zurückholen und dafür ein begehbares Glashaus bauen. In dem Gebäude solle außerdem Insekten in Terrarien zu sehen sein.

Von Bernd Haase