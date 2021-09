Hannover

Im Zoo und im Berggarten in Herrenhausen treten vom 1. Oktober an Änderungen bei den Corona-Regelungen in Kraft. Zutritt haben Genesene, Geimpfte und Getestete, kontrolliert wird aber nur noch am Eingang. Dadurch kann der Zoo Tropen- und Urwaldhaus wieder öffnen; im Berggarten gilt dies für Kakteen-, Tropen-, Orchideen-, Kanaren- und Wüstenpflanzenhaus.

Die sogenannte 3-G-Regel galt in beiden Einrichtungen bisher schon, allerdings nur für Teilbereiche. Weil das nur mit erhöhtem Personalaufwand umzusetzen war, hatten sich Zoo und Berggarten entschlossen, die Häuser zu schließen. Von Freitag an wird die 3-G-Regel jeweils am Haupteingang für Besucher ab einem Alter von 18 Jahren überprüft, danach fallen bisherige Einschränkungen weg. In Innenräumen gelten aber weiterhin Maskenpflicht sowie die Abstands- und Hygieneregeln.

Drive-In-Testzentrum am Zoo schließt

Der Zoo wird ebenfalls vom 1. Oktober an das sogenannte Drive-In-Testzentrum in seinem Parkhaus schließen. Test sind direkt am Eingang möglich. Kostenlose Bürgertests gibt es noch bis zum 10. Oktober, danach bietet der Zoo einen PoC-Schnelltest zum Preis von 14,90 Euro an. Zoobesucher mit Jahreskarte oder Tagesticket zahlen 4,90 Euro. Beide sind weiterhin ausschließlich online buchbar.

Von Bernd Haase