Hannover

Sowohl im Zoo als auch in den Herrenhäuser Gärten endet an diesem Wochenende die Sommersaison. Dadurch verringern sich Öffnungszeiten und Eintrittspreise, auch das Programmangebot wird reduziert.

Zoo bleibt montags zu

Der Zoo wird vom 1. November an mit Ausnahme der Weihnachtsferien montags geschlossen, weil wie schon in den vergangenen Jahren an diesem Wochentag Bauarbeiten geplant sind. Bis Mitte März hat er jeweils dienstags bis sonntags von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Der Bootsbetrieb auf dem Sambesi wird in diesem Zeitraum eingestellt. Es gelten reduzierte Eintrittspreise. So zahlen etwa Erwachsene ab 25 Jahren für die Tageskarte 17 Euro und damit 9,50 Euro weniger als in der Hauptsaison. Tickets müssen online unter shop.erlebnis-zoo.de gekauft werden.

Wasserspiele in Herrenhausen werden abgeschaltet

In Herrenhausen öffnen Großer Garten und Berggarten von Montag, 1. November, an nach wie vor um 9 Uhr, schließen aber bereits um 16.30 Uhr und damit 90 Minuten früher. Die Niki-Grotte im Großen Garten ist nur bis 16 Uhr zu besichtigen. Das Schloss-Museum öffnet donnerstags bis sonntags von 11 Uhr bis 16 Uhr. Die Wasserspiele bleiben im Winter abgeschaltet. Der Eintrittspreis für die Gesamtkarte beträgt in der Wintersaison 6 Euro. An den Tagen, an denen das Museum geschlossen ist, zahlen Besucher der Gärten 3,50 Euro.

Von Bernd Haase