Ein wegen Betrugs verurteilter Mann hat am Wochenende versucht, am Flughafen Hannover in ein Flugzeug nach Antalya zu steigen. Doch bei der Passkontrolle durch die Bundespolizei fiel der 35-Jährige auf. Der Passagier hatte nun die Wahl: die offene Geldstrafe sofort bezahlen oder zwei Monate Gefängnis.