Eine 63-jährige BMW-Fahrerin hat am Mittwochabend auf der Schackstraße im Zooviertel beim Versuch, ihren Wagen einzuparken, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Sie raste ungewollt über die Straße und prallte anschließend an der Einmündung zur Gneisenaustraße mit großer Wucht gegen die Mauer eines Vorgartens. Bei dem Unfall wurden die Autofahrerin und ihr 64-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Das Auto mit einer Motorenleistung von fast 400 PS, die Gartenmauer und der Verteilerkasten eines Internetanbieters wurden durch die Wucht des Aufpralls erheblich beschädigt.

Laut Polizei hatte die Fahrerin zuvor gegen 17.30 Uhr beim Parkversuch mit ihrem Automatikwagen unvermittelt Gas gegeben. Der Allradwagen legte demnach eine Strecke von rund 18 Metern auf der Straße zurück, bevor die Fahrt in einem Vorgarten endete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die etwa ein Meter hohe Gartenmauer von dem Allradwagen durchbrochen.

Ob eine Fehlbedienung oder ein technischer Defekt Ursache für den Unfall waren, sollen nun die weiteren Ermittlungen klären. Die Frau und ihr Beifahrer wurden von einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Gesamtschaden an dem Auto, der Mauer und dem DSL-Kasten schätzt die Polizei auf rund 90.000 Euro. Den Neuwert des zwei Jahre alten Unfall-BMW geben die Beamten mit rund 120.000 Euro an.

Von Ingo Rodriguez