Zu Besuch in Hannovers Atombunker

Wenn in Hannover die Katastrophe ausbricht, Atome Menschen verstrahlen oder Bomben in Häuser einschlagen, dann erwartet die Glücklichen, die rechtzeitig in Bunker flüchten konnten, eine andere Form des Grauens: der Bunker selbst.

Oberricklingen, Thorstenssonstraße. Seit 1943 steht hier ein architektonisches Monstrum, hingeklotzt, um Menschen vorm Schrecken der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg zu schützen. Ein Rechteck aus Stahlbeton mit Platz für 2400 Menschen, 51 Meter lang, 25 Meter breit, 14 Meter hoch, die Wände 2,50 Meter dick. Ausgedient und nutzlos, dachte man, doch nur wenige Jahre später hielten Mauerbau und Kubakrise die Menschen in Atem. Wieder schien ein Krieg möglich, dieses Mal brachten nervöse Atommächte ihre Raketen in Stellung.

34 Bunker für den Ernstfall

Die Bundesregierung reagierte. 34 Bunker im Land sollten für den Ernstfall vorbereitet werden, darunter das Objekt in Hannover. Es hätte nicht viele Menschen retten können, aber wenigstens einige. Kosten: 2,7 Millionen Mark. 1965 begannen die Arbeiten, drei Jahre später war alles fertig.

Mit einem überraschend gewöhnlichen Schlüssel öffnet Lars Knauer eine Tür, die ins Innere des Monstrums führt. Knauer, im Hauptberuf IT-Fachmann und an Industriefotografie interessiert, darf das, weil er Vorsitzender des Vereins „vorbei“ ist. „Der harte Kern sind drei Leute“, sagt Knauer. Der Klub hat mit der Stadt eine Nutzungsvereinbarung geschlossen und führt regelmäßig Menschen durch triste Räume und Etagen. Knauer tut das mit viel Liebe zum technischen Detail. Der Eindruck nach zwei Stunden Rundgang ist: Überleben ist der Krieg der Zivilisten. Und vielleicht wäre es wirklich so, dass Überlebende die Toten beneidet hätten.

Sechs Schleusen führen in den Klotz. Jedenfalls so lange, bis seine Kapazität erreicht ist. Es zählt die Reihenfolge der Ankunft. Wer schnell ist und in der Nähe wohnt, hätte die besten Chancen. Jemandem höflich den Vortritt zu lassen, könnte den eigenen Tod bedeuten. Es geht um die letzten Plätze im Rettungsboot, ehe der Bunkerwart, ein Bediensteter des städtischen Zivilschutzamtes, im ersten Stock die Schotten runterlässt. Dann wäre amtlich „Überfüllalarm“ ausgelöst worden, um den „Füllvorgang sofort“ zu beenden. Im schlimmsten Fall wäre es gekommen, wie eine Besucherin beim Rundgang kühl bemerkt: „Da kloppen sich draußen noch zwei, die reinwollen.“

Knie an Knie, Schulter an Schulter

Wer reinkommt, ist erst einmal am Leben. Männer, Frauen und Kinder, die Strahlung abbekommen haben, müssen zunächst unter einer Dekontaminationsdusche. Unter kaltem Wasser, ohne Vorhang, der vor Blicken schützt. Jeder Insasse bekommt einen Beutel, unter anderem mit Plastikschale und einem Löffel, verschließbar mit einem Seilzug. Messer und Gabel gibt es nicht. Lars Knauer sagt, warum: „Zum Essen hätte es nur Sachen zum Löffeln gegeben.“ Dosenware, die lange haltbar bliebe. In Vorratsräumen stapeln sich Büchsen mit Etiketten. Tomaten, Kidneybohnen, Rote Bete, Pusztasalat, Pfefferschoten, Apfelmus, Gemüsemais, Rotkohl. Der Verein hat sie hier gestapelt, um die Ausstattung möglichst original nachzubilden.

Der Krieg war amtlich geregelt. Drängten zu viele Menschen in den Bunker, wurde „Überfüllalarm“ ausgelöst. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mahlzeiten im Bunker wären wohl der Höhepunkt des Tages gewesen, Abwechslung in einem trüben Alltag voller Langeweile. 16 Stunden am Tag hätten die Menschen auf ihrem Platz verbringen müssen, auf Bänken, wie sie in Umkleidekabinen stehen. Keine Rückenlehne, Knie an Knie, Schulter an Schulter hätten die Bewohner gesessen. Um jeden Zentimeter zu nutzen, stehen etliche Bänke direkt vor weißen Kalkwänden. Geschlafen worden wäre abwechselnd im Schichtsystem. Nach acht Stunden auf einer Pritsche wären die Eingeschlossenen zurück auf ihre Plätze gewechselt. So wären jeweils 1600 Menschen wach gewesen, während 800 versucht hätten, Ruhe zu finden.

Plastiksäcke für die Toten

Der Bunker hat natürlich keine Fenster, Informationen von der vielleicht zerstörten Welt draußen hätte es kaum gegeben. Ungewissheit über das Schicksal von Angehörigen draußen. Die Idee fürs Leben drinnen war, Disziplin zu organisieren. Wer sich beklagen wollte, könnte nicht einfach zum Bunkerwart gehen. „Herumlaufen im Bunker war unzulässig“, sagt Knauer, „jeder Schutzraum wählte eine Vertrauensperson, die sich an einen Etagenordner wenden musste.“ Der hatte dann Zugang zum Büro des Bunkerwarts. Geplant war auch der Tagesablauf. Weg zum Waschraum, Gespräch über die Lage, Bewegung im Flur. Selbst für Tote gab es einen Plan: Plastiksäcke und einen Nebenraum.

Amtlich zugelassen war der Bunker für bis zu 14 Tage, aber ausgelegt für zwei weitere Wochen. Wie hätten Insassen diesen „Verschlussfall“, wie das Leben im Bunker offiziell hieß, ausgehalten, wenn der ganze überfüllte Komplex danach schreit, abzuhauen, sofort? Wann geht man in dieser Enge seinem nervigen Sitznachbarn an die Gurgel? Wie lange halten Bewohner das Geschrei verängstigter Kinder aus? Die Lüftungsanlage mag frische Luft liefern, Brunnen und Vorratstanks frisches Wasser und zwei Dieselmotoren Strom. Man lebt, aber hinter luftdicht verriegelten Schleusen. Und welche Welt hätte diese Überlebenden erwartet, wenn sich die Schleusen ins Freie geöffnet hätten?

Im Ernstfall kein Personal

Der Ernstfall ist nie eingetreten. Die Stadt richtete den Bunker in Oberricklingen her und erfüllte damit eine Auflage des Bundes. Damit war die Sache erledigt. Ohnehin wäre unklar, ob die Mauern wirklich vor atomaren, biologischen oder chemischen Giften geschützt hätten. Doch 1980 stellte sich heraus, dass für den Tag X nur drei Techniker einsatzbereit gewesen wären, obwohl 30 Mann nötig wären, um den vollbesetzten Bunker zu betreiben. Es gab keinen Einsatzplan für Ärzte, und der Bund kaufte keine Lebensmittel auf Vorrat. Zu teuer, hieß es.

Zur Galerie Einblicke in den Atombunker Oberricklingen

Einige Jahrzehnte gammelte das Betonmonstrum schließlich vor sich hin, eine architektonische Schande in der Landschaft und Mahnung zugleich, nahezu vollständig ausgerüstet auf dem Stand von 1968. Es ist die einzige Anlage ihrer Art in Niedersachsen. Seit Oktober 2019 hat sie den Status eines Baudenkmals, das Denkmalamt bestätigte dem Objekt „wissenschaftliche Bedeutung mit Seltenheitswert und ungestörten Überlieferungswert“. Knauer und seine Mitstreiter haben ihr Ziel erreicht. Der historische Bau soll auf Dauer als „Museumsbunker Hannover“ erhalten bleiben.

Eine kleine Notiz an einer der Kalkwände erinnert daran, was ein Krieg auch bedeutet. 1990 hätte es in Hannover für 8 Prozent der Bürger Schutzraum gegeben. Die anderen? Tja.

