„Zu müde für Narkose“: 3000 Ärzte bei Demo in Hannovers City

Hannover

Unter dem Motto „Patient todkrank – Arzt todmüde“ haben sich rund 3000 Mediziner aus Universitätskliniken am Mittag am Hauptbahnhof in Hannover versammelt. Etliche Ärzte der Medizinischen Hochschule Hannover sind dabei. Aber auch aus Köln, Münster, Erlangen, Heidelburg, Ulm, Aachen und Göttingen waren Doktoren nach Hannover zur Demo gegen überlange Arbeitszeiten angereist.

Aufgerufen zum ganztägigen Warnstreik hat die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Ärzte an bundesweit 23 Universitätskliniken. Aktuell laufen Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag (TV-Ärzte), der für rund 20.000 Ärzte an Unikliniken bundesweit gilt. Zu den Forderungen gehören manipulationsfreie Arbeitszeiterfassung, Dienst an maximal zwei Wochenenden im Monat, eine verlässliche Dienstplangestaltung sowie klare Höchstgrenzen für Bereitschaftsdienste, sechs Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr und eine Neuregelung des Zusatzurlaubes für Nachtarbeit.

„Stoppt das Ärzte-Verbrennen“: Demonstranten fordern erträglichere Abrbeitsbedingungen an den Uni-Kliniken. Quelle: Rainer Dröse

Eine Mitgliederbefragung des Marburger Bunds 2019 ergab eine starke Arbeitsbelastung der Uniklinik-Ärzte. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit inklusive Dienste und Überstunden beträgt 56,5 Stunden, ein Drittel der Ärzte arbeitet im Schnitt 60 Stunden und mehr pro Woche.

Von Bärbel Hilbig