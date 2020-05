Hannover

In den Krankenhäusern in und um Hannover droht erneut die Absage geplanter Operationen. Wegen der Corona-Krise waren alle nicht lebensnotwendigen Eingriffe abgesagt worden, um Betten für Covid-19-Erkrankte freizuhalten. Seit ein paar Tagen laufen diese Operationen nach und nach wieder an. Aber möglicherweise müssen auch trotz geringer Infiziertenzahlen geplante Eingriffe wieder abgesagt werden. Grund ist ein starker Rückgang bei der Zahl der Blutspender. Inzwischen sind beim Blutspendedienst die Lagerbestände angegriffen worden.

Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Springe verzeichnet einen Einbruch bei den Blutspenden um rund 30 Prozent, berichtet Sprecher Jürgen Engelhard. Es seien dringend mehr Blutspenden nötig. Engelhard betont, dass die Notfallversorgung zum Beispiel für Unfallopfer oder bei unaufschiebbaren Operationen gesichert sei. „Wenn sich die Versorgungslage nicht bessert, müssten aber die Krankenhäuser reagieren“, sagt er. „Wir wollen vermeiden, bei den Bürgern Panik auszulösen, aber Blutspenden werden dringend benötigt“, betont der Sprecher.

Anzeige

450 Spender pro Tag fehlen

In den vergangenen Monaten sei der Rückgang der Blutspenden ohne Auswirkungen geblieben, weil wegen der Corona-Krise die meisten Operationen abgesagt worden seien, um die Krankenhausbetten für Covid-19-Erkrankte freizuhalten. Das habe sich jetzt aber geändert.

Weitere HAZ+ Artikel

Engelhard berichtet, dass dem DRK zahlreiche bisherige Spenderlokale weggebrochen seien, weil sich dort die jetzt geltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht umsetzen ließen. Außerdem kämen insgesamt weniger Leute zum Blutspenden, möglicherweise hänge das mit den frühsommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen zusammen. Allein in Niedersachsen und Bremen fehlen nach Angaben des DRK-Blutspendedienstes pro Tag 400 bis 450 Spender.

Termine künftig auch an Wochenenden

Um mehr Blutspenden zu erhalten, bietet das DRK jetzt auch an Wochenenden Termine an. So gibt es bereits für kommenden Sonntag Blutspendetermie, auch für Juni und Juli hat das DRK an Sonnabenden und Sonntagen Termine in Planung.

Vor einem Monat hatte sich der DRK-Blutspendedienst noch über die große Bereitschaft der Bürger, Blut zu spenden, gefreut. Zu den Terminen waren deutlich mehr Spender gekommen. Oft hatten sich lange Warteschlangen gebildet. Um Probleme mit den Abstandsregeln zu verhindern, hatte das DRK ein elektronisches Terminsystem eingeführt.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein