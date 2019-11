Zu wenig Fußballplätze: Wo können die Kicker vom Blauen Wunder trainieren?

Hannover

Der Fußballverein SG Blaues Wunder fürchtet weiterhin um seine Zukunft. „Ich bin am Verzagen“, sagt Dirk Bornemann, Vorsitzender des Vereins mit rund 400 Mitgliedern. Er habe das Gefühl, dass der Postsportverein Hannover seine SG vom Gelände haben wolle, meint Bornemann. Deshalb sei die Aussage der Stadt, die Zukunft des Vereins sei gesichert, zweifelhaft.

Mannschaften droht das Aus

Wie berichtet, droht zahlreichen Fußballmannschaften des Vereins das Aus zum Jahresende. Der Grund dafür sind fehlende Spiel- und Trainingsmöglichkeiten. Zwar will die Stadt den B-Platz des Postsportvereins auf dem Gelände am Bischofsholer Damm künftig an den SV Arminia verpachten, der ihn dann dem Blauen Wunder zur Verfügung stellen würde. Aber das reicht nicht aus, um alle Mannschaften spielen und trainieren zu lassen.

Die Stadt habe den Fußballern zudem noch andere Fußballplätze angeboten, diese seien aber vor rund fünf Jahren auch allen anderen Sportvereinen im Rahmen einer Ausschreibung vorgeschlagen worden. „Wir haben uns das ganz genau angesehen“, betonte Bornemann. „Aber es hat einfach nicht gepasst.“ Zu dem in Stöcken angebotenen Platz hätten die jungen Fußballspieler des Vereins, die überwiegend aus der Bult, der Südstadt und aus Bemerode kommen, 30 Minuten mit der Bahn fahren müssen. Daran hätte sich noch ein 15- bis 20-minütiger Fußweg über den Stöckener Friedhof angeschlossen.

„Merkwürdiges Konstrukt“

Und ein ebenfalls von der Stadt ausgeschriebener Platz in Herrenhausen habe ein „merkwürdiges Konstrukt“ gehabt, meint der Chef des Blauen Wunders. Dort habe man Miete an den Wirt einer Gaststätte zahlen und sich gleichzeitig um die Platzpflege kümmern müssen. Zudem habe seinerzeit keine Notwendigkeit für einen neuen Platz bestanden,weil sich die SG Blaues Wunder gerade in Fusionsverhandlungen mit dem Postsportverein befand. Diese waren später allerdings gescheitert.

Es stimme nicht, so Bornemann, dass sich die SG nicht um die Pflege der beiden Plätze des Postsportvereins gekümmert habe. „Das Gegenteil ist der Fall“, betont der Vorsitzende. Allein in diesem Jahr habe sein Verein für 2500 Euro Rasensamen und Dünger gekauft, um den B-Platz des Postsportvereins herzurichten. In der letzten Saison habe Blaues Wunder den Platzwart für die beiden Plätze bezahlt.

Viele Arbeitseinsätze

Sein Verein habe auf dem Gelände des Postsportvereins immer wieder Außeneinsätze absolviert. Beispielsweise hätten rund 50 Mitglieder im Frühjahr Hecken und Sträucher geschnitten. Außerdem seien die Laufbahn und die Weitsprunggrube gesäubert worden. An dieser Aktion seien nur fünf bis zehn Mitglieder des Postsportvereins beteiligt gewesen.

Trotz der unsicheren Lage gebe es bisher kaum Abmeldungen von Vereinsmitgliedern. „Ich hoffe, dass das erst einmal so bleibt“, meint der Vereinschef.

Treffen mit Sportdezernentin

Vor Kurzem hatte sich Bornemann mit Sportdezernentin Konstanze Beckedorf getroffen. Es sei ein gutes Gespräch gewesen, eine konkrete Lösung habe sich daraus aber noch nicht ergeben. Der Vereinschef hofft aber, dass sich doch noch ein Weg findet.

Von Mathias Klein