Zugeparkte Radwege: Hannover geht gezielt gegen Falschparker vor

Die Stadt will verstärkt gegen Falschparker in dicht besiedelten Wohnquartieren wie der Südstadt und der List vorgehen. Wie die Verwaltung auf HAZ-Anfrage bestätigt, sind sogenannte Schwerpunktkontrollen an den Stellen in Hannover geplant, an denen unter anderem Radfahrer gefährdet werden. Die Stadt kooperiert diesbezüglich mit dem ADFC, der der Verwaltung zuvor eine Liste mit aus seiner Sicht rund 50 besonders betroffenen Straßenzügen übersandt hatte.

Besonders im Fokus stehen dabei zugeparkte Radstreifen, abgesenkte Bordsteine und bereits abgepollerte Bereiche, die trotzdem regelmäßig zugestellt werden. Die seitens des ADFC aufgelisteten Areale befinden sich im gesamten Stadtgebiet – unter anderem die ganzen Straßen rund um den Bertha-von-Suttner- und Moltkeplatz, Schneiderberg, die Wedekind- und Calenberger Straße. „Wir werden diese Hinweise insbesondere im Sinne der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zum Anlass für gesonderte Schwerpunktkontrollen nehmen“, sagt Stadtsprecher Udo Möller der HAZ.

ADFC : „Wir sind es leid“

Erst kürzlich verzierten einige ADFC-Mitglieder in der Südstadt die Autos mehrerer Falschparker mit Schleifen, auf denen „#mehrplatzfürsrad“ stand. Die Wagen standen allesamt auf Radwegen, Schutzstreifen oder im Fünf-Meter-Bereich von Kreuzungen. „Wir sind es leid, dass die Radwege in Hannover dauernd zugeparkt sind und niemand etwas dagegen unternimmt“, sagt ADFC-Sprecher Eberhard Röhrig-van der Meer.

Zur Galerie Eine Litfaßsäule mitten auf der Fahrbahn, ein Schutzstreifen von 50 Zentimetern Länge und ein Radweg, der direkt vor einer Mauer endet: An vielen Orten in Hannover treibt die Verkehrsführung Radfahrer schier zur Verzweiflung. Eine Liste der absurdesten Radwege in der Stadt.

Stadt und ADFC hatten sich bereits im Sommer 2019 zu Gesprächen getroffen, um sich der Problematik anzunehmen. Dabei entstand die Idee, dass der Fahrradclub eine Liste mit Falschparker-Hotspots zusammenträgt. Laut Röhrig-van der Meer könne die Stadt technisch nicht selbst Schwerpunkte benennen: „Wir haben deshalb eine Umfrage unter unseren Mitgliedern und in den sozialen Medien gestartet.“ Diese Liste wurde nun an den Ordnungsdezernenten Axel von der Ohe ( SPD) geschickt, dieser bedankte sich bereits.

Kontrollen auch abends und nachts

„In vielen Fällen sind die Punkte deckungsgleich mit den uns natürlich bekannten Problemstellen, die wir regelmäßig kontrollieren“, sagt Stadtsprecher Möller. Damit sich die Lage unter anderem an Kleiner Pfahlstraße, Schmuckplatz, Posthorn- und Lutherstraße ändert, sollen die ersten Schwerpunktkontrollen alsbald beginnen. „Es folgt aber keine systematische Abarbeitung“, sagt Möller. Die 50 Problemzonen sollen vielmehr „sukzessive“ angegangen werden – und das auch zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten, unter anderem abends oder nachts.

647 Anzeigen fertigte der städtische Ordnungsdienst 2019 gegen Falschparker auf Radwegen und Schutzstreifen, dieser Wert könnte nun also steigen. „Das Ganze ist kein Kavaliersdelikt“, sagt ADFC-Sprecher Röhrig-van der Meer. „Man muss künftig damit rechnen, dass Falschparken auch geahndet wird.“ Die Liste sei noch längst nicht vollständig, weitere Hinweise seien jederzeit willkommen. ADFC und Stadt wollen im Jahresverlauf ihre Erfahrungen austauschen. Röhrig-van der Meer: „Nur sichere Radwege tragen dazu bei, dass sich mehr Menschen in Hannover aufs Rad trauen und der Radverkehrsanteil steigt.“

