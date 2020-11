Hannover

Gewichtige Reden vor leeren Stuhlreihen – so hat die Rathausspitze noch nie ihren neuen Haushalt vorgestellt. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) werden ihr Zahlenwerk für die kommenden beiden Jahre am Donnerstag, 19. November, in einem nahezu leeren Ratssaal erläutern. Lediglich einige Dezernenten und Verwaltungsmitarbeiter werden anwesend sein. Die Ratsmitglieder sind per Videokonferenz zugeschaltet. Wie die finanzielle Lage Hannovers aussieht und wie Oberbürgermeister und Kämmerer die Stadt aus der Krise führen wollen, können alle Bürger am Donnerstag ab 15 Uhr per Livestream auf Youtube mitverfolgen:

Die Verwaltung hat sich zu diesem ungewöhnlichen Schritt entschieden, um die Ratsleute keinem unnötigen Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus auszusetzen. Der Rat ist bei der Vorstellung des Haushalts ohnehin nur zum Zuhören verdammt. Zwei Reden hören sich die Ratsmitglieder an, dann ist die Sitzung beendet. Die politische Debatte um das Zahlenwerk erfolgt erst im Frühjahr. Bis dahin haben die Fraktionen Zeit, Änderungswünsche einzubringen. Dennoch gefällt die virtuelle Sitzung nicht jedem. „Zwischenrufe bleiben aus und damit fehlt auch die Dynamik“, meint ein Ratsherr.

Pandemie schlägt tiefer in Haushalt ein als Finanzkrise

Schon jetzt ist klar: Die Corona-Pandemie hat die Finanzen der Stadt tiefer einbrechen lassen als die weltweite Finanzkrise vor zwölf Jahren. Spannend bleibt, wie Onay und von der Ohe damit umgehen. Was will sich die Stadt noch leisten? Wo soll gespart werden? Am Donnerstagnachmittag wird das klarer.

Von Andreas Schinkel