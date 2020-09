Hannover

Der Innenstadthandel beklagt seit Jahren spürbare Rückgange bei Passantenzahlen und Umsätzen. Jetzt verstärkt die die Corona-Krise die Effekte. Fachleute sind sich weitgehend einig, dass die Innenstädte massiv leiden werden, wenn der Handel wegen der Onlinekonkurrenz langfristig als Hauptmagnet für einen Stadtbesuch ausfällt – und die Kommunen nicht gegensteuern. Ein Interview mit Stefan Müller-Schleipen vom Netzwerk Stadtretter, das zusammen mit dem Fraunhofer-Institut Lösungsansätze entwickeln will.

Herr Müller-Schleipen, Sie haben die Corona-Krise jüngst als Brandbeschleuiger für die Probleme der Innenstädte bezeichnet. Haben wir bald leere, öde Fußgängerzonen?

Die Gefahr droht – aber das kann man nicht deutschlandweit pauschalisieren. Es wird in einigen Städten schneller gehen, in anderen längern dauern. Die Frage ist: Hatten sie schon vor der Pandemie Probleme? Dann wird die Corona-Krise durch die Innenstadt fegen wie ein Orkan durch das Herbstlaub.

Was wird passieren?

Wir erleben seit Jahren, dass ein zunehmender Teil der Kundschaft Waren online bestellt. Der Anteil am Einzelhandelsumsatz ist eigentlich noch gar nicht so groß – knapp 11 Prozent bei einem Gesamtumsatz des Handels von 544 Milliarden Euro im Vorjahr. Aber erstens wächst der Anteil rasant, zweitens ist jeder Euro, der dem stationären Handel fehlt, eine Bedrohung für die Innenstädte. Da entsteht eine Abwärtsspirale: Weil die Kunden ins Internet abwandern, können die Geschäftsinhaber nicht mehr investieren, dadurch werden die Innenstädte unattraktiver.

Das ist das Stadtretter-Netzwerk Stefan Müller-Schleipen (53) ist einer der Gründer des Netzwerks Stadtretter, dem sich inzwischen 360 Städte, Händlergemeinschaften und Planungsunternehmen angeschlossen haben. Der gebürtige Hannoveraner war eigentlich Lufthansa-Pilot und Kapitän auf der Boeing 747, wechselte 2015 in ein Unternehmen, das Digitalisierungsstrategien für Kommunen entwickelt. In der Corona-Krise kam die Idee zu dem Netzwerk Die Stadtretter, in dem sich Kommunen mit Fachleuten über Wege zur Rettung der Innenstädte austauschen. Das Netzwerk kooperiert mit dem Fraunhofer-Institut, das die Debatte wissenschaftlich begleitet. Bei Hannovers neuer Immobilien- und Stadtentwicklungsmesse Real Estate Arena Ende Mai 2021 sind die Stadtretter offizieller Partner der Messe AG. Ein Schwerpunktthema dort wird die Zukunft der Innenstädte sein.

Aber wenn es attraktiver wäre, in der Innenstadt zu kaufen statt online, dann würde die Kundschaft ja nicht ins Internet abwandern, oder?

Die aktuellen Probleme der Innenstädte haben tatsächlich viele Gründe, und das führt leider auch dazu, dass es nicht die eine einzig richtige Lösung gibt. Der Einkauf im Netz wirkt zunächst sehr bequem, einfach und schnell. Die Leute merken erst später, dass er zuweilen auch ganz schön Nerven kosten kann: Wenn das Paket ankommt, bin ich grad nicht zuhause, manchmal passen die bestellten Sachen nicht, weil ich sie nicht anprobieren konnte, und wenn ich dann umtauschen will, muss ich mich in der Postfiliale anstellen.

So sind Marktplätze entstanden

Dafür muss ich mir im Geschäft, wenn ich etwas umtauschen will, ein nörgeliges Gesicht anschauen, und bekomme im Zweifel einen Gutschein statt einer Erstattung. Ist das Internet serviceorientierter?

Jedenfalls vermitteln uns die Anbieter wie Amazon und Zalando erfolgreich das Gefühl, sie seien es. Und ja: Die Servicequalität im Handel ist zuweilen ein Problem, auch wenn sich wirklich viel gebessert hat. Aber der stationäre Handel hat unschlagbare Vorteile, die das Internet nie bieten wird. Ich kann Dinge anfassen, fühlen, ausprobieren. Ich komme in Kontakt mit Menschen – und das gehört ja zu den ureigensten Bedürfnissen des Menschen, daraus sind Marktplätze entstanden.

Kommt City-Dialog zu spät?

Halbvoll: Die Fußgängerzone von Hannover nach dem Corona-Shutdown. Quelle: Conrad von Meding (Archiv)

In Hannover startet die Stadtspitze jetzt einen groß angelegten Dialog: Gemeinsam sollen bis Ende 2021 Perspektiven für die Entwicklung der Innenstadt gesucht werden. Ein richtiger Weg?

Ja und Nein. Das Thema auf die Agenda zu nehmen ist fast unausweichlich. Aber als ich davon gelesen habe, bin ich über die Zeiträume gestolpert. Ergebnisse im Herbst 2021? Bis dahin kann der Zug schon abgefahren sein. Erneuerung der Innenstadt muss jetzt schnell gehen. Das ist wie der Roundtable von Bundeswirtschaftsminister Altmeier zur Unterstützung der Städte. Der wurde im Juni von einem engagierten Oberbürgermeister angeregt. Jetzt soll es im September ein erstes Gespräch geben, das noch nicht einmal terminiert ist. Dann wird diskutiert und vertagt und es werden Vorlagen gemacht und abgestimmt – und ruckzuck ist nächstes Jahr. Das dauert alles zu lange. Die Innenstädte sind in Gefahr.

Was kann sich denn schnell ändern?

Einiges haben die Städte in der Hand, einiges auch die Händler selbst. In den Stadtverwaltungen sind die Regelvorgaben oft viel zu starr. Wenn Sie als Modehändler entscheiden, dass Sie Ihren Kunden Kaffee und Kuchen ausschenken wollen, müssen Sie oft eine unglaubliche Bürokratie durchlaufen. Von den Kosten für die Nutzung städtischer Flächen auf dem Gehweg ganz abgesehen. Da machen die Kommunen ihren Händlern das Leben schwer, obwohl sie immer beteuern, dass ihnen der lokale Handel am Herzen liege. Und dann hören wir in unserem Netzwerk vielfach, dass eine Hand in der Verwaltung nicht weiß, was die andere tut. Die Vernetzung und Kooperation der Fachbereiche ist oft miserabel, auch das erschwert lokalen Anbietern das Leben. Sie müssen immer bedenken: Im Gegensatz zu Amazon und Co zahlen diese Unternehmer Steuern für das Geld, das sie erwirtschaften.

Händler können von modernen Unternehmen lernen

Und was können die Händler tun?

Auch da ist die Situation sehr unterschiedlich. Wir erleben, dass einige Geschäfte nicht einmal Google-Business pflegen, sodass ich als Kunde also die heutigen Öffnungszeiten nicht einsehen kann. Wer so von gestern ist, hat in der modernen Welt schon verloren. Lokale Händler müssen mit der Zeit gehen, sie sollten unbedingt eine lokale Identifikation schaffen, weil das Kunden bindet. Und sie können viel von modernen Unternehmen lernen. Tesla etwa und Volvo richten Shops in Innenstädten ein, in denen ich Autos zwar anschauen und anfassen kann und zur Probefahrt starten, aber nicht kaufen – das läuft komplett übers Internet. Übertragen auf das inhabergeführte Geschäft heißt das: Niemand will mehr Taschen und Tüten durch die City schleppen. Die Zahl der gut organisierten Lieferdienste von Innenstadtgeschäften aber ist rar gesät. Da muss etwas passieren.

Es geht also um Hybridlösungen für den Handel?

Onlineshoppen und Innenstadteinkauf werden sich verzahnen. Die meisten Leute wissen doch heute ganz genau, was sie haben wollen. Wenn sie im Netz suchen können, welcher Händler in ihrer Nähe heute den einen Turnschuh oder Pullover ihrer Wahl in der richtigen Farbe hat, dann können sie ihn dort viel schneller abholen als über eine Internetbestellung, die am nächsten Tag geliefert wird. Der Händler kann zudem mit „Andere Kunden, die diesen Pullover gekauft haben, haben auch diese Hose dazu gekauft“ mehr Umsatz generieren. Aber leider sind viele Geschäfte gar nicht darauf eingestellt. Übrigens wissen wir, dass auch der umgekehrte Weg gerade in Vorbereitung ist. Firmen wie Zalando planen, ihre Kunden bei der Bestellung eines Artikels darauf hinzuweisen, dass es genau den zufällig auch gerade im Geschäft um die Ecke gibt. Das ist technisch sehr aufwendig, weil die Warenwirtschaftssysteme lokaler Händler dafür digital verfügbar sein müssen. Aber es bietet eine Chance für regionale Händler, einen Teil des Umsatzes bei Internetbestellungen zu bekommen.

Im Netzwerk Die Stadtretter, das Sie im Juni mitgegründet haben, werden gute Beispiele dafür verbreitet, wie Städte sich für den Wandel wappnen. Geben Sie mal eines.

Gerne. Gehen Sie mal auf die Internetseite der Stadt Bernau bei Berlin, also bernau-bei-berlin.de. Dort links auf Stadtporträt klicken, dann sehen Sie eine 360-Grad-Drohenansicht der Stadt. Wenn Sie sich heranzoomen, finden Sie tagesaktuelle Informationen über jedes Geschäft und jede Gastronomie, die mitmacht. Sie können dort Termine vereinbaren und einen Tisch fürs Mittagessen reservieren und Produkte reservieren oder Fragen stellen. Das ist ein ganz einfaches, gar nicht teures Beispiel dafür, wie sich Städte wieder attraktiv für Kundengruppen machen, die sonst vielleicht nicht mehr in die Innenstadt gehen würden.

Kultur kann die richtige Antwort sein

Kann hier Kultur einziehen? Am 17. Oktober schließt das Karstadt-Haus. Quelle: Katrin Kutter

In Hannover wird gerade diskutiert, ob im größten Karstadt-Haus, das in Kürze schließt, Kultureinrichtungen untergebracht werden sollten. Auch eine gute Idee?

Absolut! Als gebürtiger Hannoveraner kenne ich das Haus natürlich. Kultur als Bereicherung des Angebots in die Innenstadt zu holen ist als Projekt genau der richtige Weg. Ob der Eigentümer mitspielt, ist noch eine andere Frage. Aber auch das ist ein wichtiger Punkt: Wenn er gewillt ist, das Haus zu verkaufen, sollte die Stadt unbedingt zuschlagen, bevor es an einen internationalen Fonds geht. Städte können über Immobilienbesitz ganz viel steuern – aber viel zu viele Städte haben sich in den vergangenen Jahren von Immobilienbesitz getrennt.

Von Conrad von Meding