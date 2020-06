Hannover

Nach dem beschlossenen Aus für das Karstadt-Kaufhaus in der Georgstraße will die Stadt Kontakt zum Vermieter Friedrich Knapp aus Braunschweig, Chef der Modekette New Yorker, aufnehmen und mit ihm über eine mögliche Nachnutzung reden. Der Multimillionär hat nach Angaben von Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft der Einzelhändler, eine emotionale Bindung zum Standort: „Er hat dort seine Lehre absolviert.“

Schwierige Situation für die gesamte City

Am Freitag war bekannt geworden, dass das Traditionshaus Ende Oktober vom Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof aufgegeben wird; 101 Mitarbeiter sind davon betroffen. „Es ist nicht irgendein Akteur in der Stadt, wir haben ein hohes Interesse an einem Diskussionsprozess“, erklärt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Anzeige

Die Entwicklung bei Karstadt sowie die Gesamtsituation in Hannovers Einzelhandel waren auch Thema des Runden Tisches am Montagabend, an dem sich Stadt, Wirtschaft und Gewerkschaften beteiligen wollten. „Wir haben eine schwierige Situation, Karstadt wird nicht das einzige Unternehmen sein, das es trifft“, befürchtet Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne).

Weitere HAZ+ Artikel

Kundenfrequenz zum Wochenende ist schwach

Laut Prenzler liegt die Frequenz, also die Quote derjenigen, die die City besuchen, montags bis donnerstags bei 80 Prozent des Aufkommens aus den Zeiten vor der Corona-Pandemie. An Freitagen und Sonnabenden als stärksten Einkaufstagen seien es lediglich 45 Prozent. „Das wird nur langsam wachsen. Ein Weihnachtsgeschäft, so wie wir es kannten, sehe ich nicht. Auf diese Situation müssen wir uns vorbereiten“, sagt Prenzler.

Am Runden Tisch ging es auch um Perspektiven für die Beschäftigten. „Sie sind gut ausgebildet. Ich hoffe, die Unternehmen bilden Initiativen und es gelingt, weitergehende Unterstützung zu organisieren“, erklärt Harald Memenga, Geschäftsführer des Bezirksverbandes Hannover-Heide-Weser der Gewerkschaft Verdi. Er fordert ein Innenstadtkonzept für die Zukunft. „Es darf nicht dazu kommen, dass Kunden künftig in Kaufhäusern stehen, die auf der Personalseite total entvölkert sind“, sagt er.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Bernd Haase