Für Jugendliche und junge Erwachsene fehlt ein Rückzugsraum in Linden-Süd – und zunehmend konsumieren bestimmte Gruppen Drogen. Auch über dieses Thema diskutierten die Teilnehmer des Stadtteilforums mit Oberbürgermeister Belit Onay. Wie ernst die Situation ist, schilderte Sebastian Brandt, Kontaktbeamter der Polizei: „Man kann es nicht leugnen, es gibt eine Drogenproblematik.“ Wichtig sei, die jungen Leute nicht zu kriminalisieren oder mit repressiven Maßnahmen durchzugreifen. Ziel müsse sein, das Gespräch zu suchen. Die beste Voraussetzung dafür sei ein Ort, an dem sich die Jugendlichen treffen könnten und so für Sozialarbeiter und Kontaktbeamte erreichbar seien, erklärte Brandt. Gute Erfahrungen habe man etwa in Davenstedt mit einem Überseecontainer gemacht, der zum Treffpunkt umfunktioniert wurde. OB Onay sagte zu, das Thema auf die Agenda zu nehmen – und tauschte mit Brandt sogleich Mailadressen aus.